Umudun merkezi: 7 aylık Kazak bebek Türkiye'de ikinci şansı yakaladı

Hastanın öyküsü:

Kazakistan’da yaşayan Aktoty ve Abdırakhym Abdisalamova çiftinin bebekleri Ayman, henüz 3 aylıkken yapılan tetkiklerde karaciğerinin sağ lobunda büyük bir kitleyle tespit edildi. Ülkelerindeki bazı hekimler, hastalığın tedavi edilemeyeceğini belirterek aileye ümitsiz bir tablo sundu; baba Abdırakhym, Astana’daki doktorların kendilerine bebeğin "yalnızca üç günlük ömrü kaldığını" söylediğini aktardı.

Aile umudunu yitirmeyip farklı merkezlere başvurdu ve Türkiye’de Memorial Bahçelievler Hastanesi’ne geldi. Hastanede gerçekleştirilen ayrıntılı değerlendirme sonrasında multidisipliner ekip, önce tümörü küçültmek amacıyla kemoterapi uygulanmasına karar verdi.

Tedavi süreci ve ameliyat:

Merkezde uygulanan protokolle bebek üç aylık kemoterapi aldı; bu süreçte tümör belirgin oranda küçüldü ve cerrahi olarak çıkartılabilir hale geldi. Hepatopankreatobiliyer Onkoloji Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat tarafından gerçekleştirilen ameliyatta, bebeğin karaciğerinin yüzde 75’i çıkarıldı ve tümörlü doku temizlendi. Ameliyat sırasında ve sonrasında komplikasyon bildirilmedi; Ayman’ın genel sağlık durumu iyi olarak değerlendirildi ve aile bebekle birlikte ülkesine dönmeye hazırlanıyor.

Prof. Dr. Polat, tedavi seçeneklerini değerlendirirken akılda tutulan yol haritasını şöyle özetledi: "Önümüzde karaciğer nakli, cerrahi rezeksiyon veya önce ilaç tedavisi gibi seçenekler bulunuyordu. Multidisipliner toplantılarımızda tüm alternatifleri tartıştık ve önce kemoterapiyle tümörü küçültüp sonrasında ameliyatla çıkarmayı uygun gördük."

Merkezin rolü ve yaklaşımı:

Memorial Bahçelievler Hastanesi bünyesinde hizmete giren Hepatopankreatobiliyer Onkoloji Merkezi, karaciğer, pankreas ve safra yolu kanserlerinin tanı ve tedavisinde farklı uzmanlık alanlarını bir araya getiriyor. Prof. Dr. Polat, çocuklarda görülen hepatoblastom gibi karaciğer tümörlerinin tedaviye yanıt verebildiğine dikkat çekerek, "Bazı hastalarda ameliyatla tümörü çıkartabiliyoruz, bazılarında ise karaciğer nakli gerekebiliyor. Önemli olan her hastayı ayrıntılı değerlendirmek ve en uygun tedaviyi belirlemek" dedi.

Merkezin en dikkat çeken yönlerinden biri, kanser tedavisinin seçenekleri arasında karaciğer naklini de değerlendirmesi. Prof. Dr. Polat, bu yaklaşımın özellikle kanserin karaciğere sınırlı yayıldığı seçilmiş hastalarda yeni tedavi şansları sunabileceğini vurguladı ve merkezde tanıdan tedavinin tamamlanmasına kadar süreçlerin birlikte yönetildiğini belirtti.

Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz ise merkezin ekip yapısına değinerek, organ nakli cerrahları, genel cerrahlar, onkoloji uzmanları, radyasyon onkologları, gastroenterologlar ve patologların ortak çalışma şeklini ön plana çıkardı. Uludüz, "Her hasta için en doğru ve en uygun tedavi yöntemini belirlemeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Ailenin tepkisi ve sonuç:

Anne Aktoty Abdisalamova, bebeğin ilk belirtilerinin makat bölgesindeki bir sorunla başladığını, sonrasında yapılan incelemelerde karaciğerde kitle bulunduğunu anlattı. Ülkelerinde kendilerine bebeğin yaşama şansının olmadığı söylendiğini belirten Aktoty, "Umudumuzu kaybetmedik, farklı hastanelere başvurduk ve Memorial’e geldik. Doktorlara güvendik, şimdi bebeğimiz iyi. Bize yeni bir hayat hediye ettiler" dedi.

Baba Abdırakhym ise hastanedeki tedavi ve ekibe minnettarlığını dile getirerek, "Bize bebeğimizin yalnızca üç günlük ömrü kaldığını söylemişlerdi. Biz buna inanmadık ve bir çare aradık. Memorial’a geldik ve bebeğimiz tedavi edildi. Kardeş ülke Türkiye’ye çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Merkezin açılışı sırasında yapılan sunumlarda, daha önce "ameliyat edilemez" denilen vakalarda bile ayrıntılı değerlendirme sonucu yeni seçeneklerin gündeme gelebileceği, gerektiğinde karaciğer nakli dahil alternatiflerin değerlendirileceği ve bu sayede hastalara yeni umutlar sunulacağı vurgulandı.

MEMORİAL BAHÇELİEVLER HASTANESİ’NDE KARACİĞER, PANKREAS VE SAFRA YOLU KANSERLERİNİN TANI VE TEDAVİSİ İÇİN KURULAN HEPATOPANKREATOBİLİYER ONKOLOJİ MERKEZİ HİZMETE AÇILDI.