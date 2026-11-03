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Pazarda file çanta dağıtımıyla sıfır atık bilinci güçleniyor

Bayburt kapalı halk pazarında düzenlenen etkinlikte İl Müdürü Cengiz Sevim ile vatandaşlara file çantalar, esnafa sıfır atık önlükleri verildi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:54

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Emre Koç

Pazarda file çanta dağıtımıyla sıfır atık bilinci güçleniyor

Pazar alanında uygulamalı farkındalık çalışması:

Bayburt’ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından kapalı halk pazarında düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara yeniden kullanılabilir file çantalar dağıtıldı ve pazar esnafına sıfır atık temalı önlükler verildi. İl Müdürü Cengiz Sevim’in de katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada tek kullanımlık plastik poşetlerin azaltılması, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşümün önemi hakkında bilgiler paylaşıldı.

Esnaf ve vatandaşlara yönelik mesaj:

Etkinlikte, ticari yaşamda çevre bilincinin görünür kılınması amacıyla esnafa dağıtılan önlüklerin sembolik ve pratik bir teşvik olduğu vurgulandı. Vatandaşlara ise günlük alışverişlerde file çantaların tercih edilmesi önerildi; bu sayede plastik poşet kullanımının azalması ve tekrar kullanılabilir ürün kültürünün yaygınlaşması hedeflendi. Ayrıca katılımcılara atık ayrıştırma ve geri dönüşüm süreçleri hakkında bilgilendirici yönlendirmeler yapıldı.

Yerel çabalar ve iklim gündemi:

Etkinlikte, atık miktarının azaltılmasının, doğal kaynakların verimli kullanılmasının ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının iklim değişikliğiyle mücadeledeki önemine dikkat çekildi. COP31 sürecine gönderme yapılarak, iklimle ilgili uluslararası çalışmalara paralel olarak yerelde yürütülen günlük uygulamaların da kritik olduğu belirtildi. İl Müdürlüğü, çevre bilincini artırmaya yönelik bu tür farkındalık çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

HALK PAZARINDA SIFIR ATIK FARKINDALIĞI İÇİN FİLE ÇANTA DAĞITILDI

HALK PAZARINDA SIFIR ATIK FARKINDALIĞI İÇİN FİLE ÇANTA DAĞITILDI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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