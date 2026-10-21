İzmir için ortak akıl çağrısı: sivil toplumla yeni atılım

toplantıda birlik ve hedef vurgusu:

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, il başkanlığında düzenlenen toplantıda İzmir Sivil Toplum Kuruluşları (İSTOK) Platformu içindeki yaklaşık 40’a yakın sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile bir araya geldi. Toplantıda, Müstakil Sanayici ve İşadamları (MUSİAD) Derneği İzmir Başkanı Gökhan Temur ve MUSİAD üyesi iş insanları ile Eğitime Destek Platformu (EDP) temsilcileri de hazır bulundu.

Saygılı, buluşmanın İzmir için ortak çalışma iradesinin göstergesi olduğunu belirtti ve kentin potansiyelini yatırımla, inancı esere dönüştürme çağrısı yaptı. Toplantıda hem taleplerin dinleneceği hem de çözüm sürecinin takip edileceği taahhüdü öne çıktı.

kademe kademe hedeflerin paylaşılması:

Konuşmasında "Ülkemiz için üreten, şehrimiz için sorumluluk alan, toplumumuzun farklı kesimlerine emek ve gönül veren siz değerli misafirlerimizi il başkanlığımızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum." diyen Saygılı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla yürüme vurgusu yaptı. Saygılı ayrıca şunları söyledi: "Bizler de üstlendiğimiz sorumluluğun gereğini yerine getirdik, getirmeye devam edeceğiz. Taleplerinizi dinlemeye, önerilerinizi değerlendirmeye, çözüm bekleyen meselelerin takipçisi olmaya aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."

yerel iş dünyası ve sivil toplumun rolü:

Toplantıda öne çıkan tema, iş dünyasının üretim gücü ile sivil toplumun tecrübesinin birleştirilmesi oldu. Saygılı, İzmir’e dair vizyonunu şu ifadelerle özetledi: "Bu şehri Türkiye Yüzyılı’nın yıldız şehri yapmak istiyoruz. Üretimde, ticarette, teknolojide dünyanın önde gelen merkezleri arasında görmek istiyoruz."

Saygılı, katılımcılara seslenirken "İzmir’in girişimcisine, sanayicisine, çalışanına, gencine güveniyoruz. Şehrine gönül veren sivil toplum kuruluşlarımızın katkısına inanıyoruz." diyerek birlik çağrısını tekrarladı ve "Birlikte başaracağız." mesajını verdi.

Toplantının ardından il yönetimi ile STK temsilcileri arasında takip süreçlerinin başlatılacağı; ortaya konan iradenin açılan işletmeler, büyüyen yatırımlar ve istihdam artışı olarak geri döneceği beklentisi ifade edildi. Saygılı, İzmir’in imzasını taşıyacak projelerin ortak akılla ve ortak gayretle hayata geçirileceğini vurguladı.

AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI BİLAL SAYGILI, 40’A YAKIN STK TEMSİLCİSİ İLE BİR ARAYA GELDİĞİ TOPLANTIDA, BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VERDİ.