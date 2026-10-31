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Van'da beyaz zirveler ve gölün mavi uyumu

Van’da mevsimin ilk karıyla Erek (3 bin 204 m), Artos (3 bin 550 m) ve Kavuşşahap zirveleri beyaza büründü; gölün mavisiyle birleşen manzara doğaseverleri büyüledi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 11:42

GÜNCELLEME: 31 Ekim 2026 - 11:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Van'da beyaz zirveler ve gölün mavi uyumu

Van’da beyaz zirveler ve gölün mavi uyumu

Van’da mevsimin ilk kar yağışıyla yüksek kesimler beyaza büründü. Kentin simgelerinden Erek Dağı ile Van Gölü havzasının güneyindeki Artos Dağı ve batısındaki Kavuşşahap Dağlarının zirvelerinde oluşan kar örtüsü, Van Gölü’nün derin maviliğiyle birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

zirvelerde ilk karın etkisi:

Doğu Anadolu’da yüksek irtifalarda etkili olan yağış sonrası 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı ile 3 bin 550 rakımlı Artos Dağının zirveleri beyaza döndü. Beyaz örtü, sonbaharın sarı ve kahverengi tonlarıyla yan yana gelerek bölgede belirgin bir mevsim geçişi görüntüsü sundu.

doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için manzara:

Dağların beyazlığı ile Van Gölü’nün mavi sularının kontrastı, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler yarattı. Güneşli hava koşullarının etkisiyle ortaya çıkan bu kompozisyon, Van’ın doğal çeşitliliğinin mevsimlere göre değişen estetiğini gözler önüne serdi.

Bu görsel birliktelik, bölgeyi ziyaret edenlere ve yerel halka sonbaharın erken evresinde unutulmaz manzaralar sundu ve Van’ın doğasının her mevsim farklı bir yüzü olduğunu yeniden ortaya koydu.

VAN&#039;DA MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞIYLA BEYAZA BÜRÜNEN EREK DAĞI VE ARTOS DAĞI, VAN GÖLÜ&#039;NÜN MAVİ...

VAN'DA MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞIYLA BEYAZA BÜRÜNEN EREK DAĞI VE ARTOS DAĞI, VAN GÖLÜ'NÜN MAVİ SULARIYLA BİRLEŞİNCE ORTAYA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ÇIKTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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