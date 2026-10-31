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Pazar'da menfez tıkanması taşkına yol açtı, Kirazlık'ta mahalleli mağdur

Rize'nin Pazar ilçesinde etkili sağanak menfezleri tıkadı; Kirazlık Mahallesi Yüzevler Mevkii'nde taşkın oluştu, mahalleli mağdur.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 11:37

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EDİTÖR: Aslı Han

Pazar'da menfez tıkanması taşkına yol açtı, Kirazlık'ta mahalleli mağdur

Olayın ayrıntıları:

Rize'nin Pazar ilçesinde etkisini artıran şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından Kirazlık Mahallesi sınırlarında bulunan Yüzevler Mevkii'nde taşkın meydana geldi. Menfezlerin tıkanması sonucu taşkın suları yola taşarken, mahalle sakinleri zor anlar yaşadı.

Öztürkler mevkiinden gelen derenin tıkanmasıyla su, yerleşim yerlerine yöneldi ve apartmanların alt kısımlarına doğru vurdu.

Mahalle sakinlerinin tepkisi:

Miraç Parlak yaşananları şöyle anlattı: "Su bir anda girdi. Yani orada zaten menfezler herhalde tıkalı. Dere yatağı, ırmak Öztürkler mevkiinden gelen ırmak tıkandı. Apartmanların altına doğru vurdu, bu tarafa doğru geliyor. Sıkıntı büyük"

Adem Turgut ise benzer mağduriyetlerin geçmişte de tekrarlandığını vurgulayarak yetkililerden kalıcı çözüm istedi: "Burada yıllardan beri sorunumuz devam etmektedir. Kanallar tıkanmış. Yukarıda afet oldu. Afet olunca toprak yeri kapattı, dere ırmağını kapattı. Bu vesileyle beraber oradaki bütün yağmur suları buraya akıyor. Defalarca yetkililere söylememize rağmen bu olayla iki üç defa daha karşılaştık. Mağduruz, insanlar dışarı çıkamıyor, zor durumda. Gereğinin yapılmasını yetkililerden arz ediyoruz"

Mahalle sakinleri, menfez temizliği ve kalıcı altyapı onarımı talep ederek yetkililerden müdahale beklediklerini belirtti.

RİZE&#039;NİN PAZAR İLÇESİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.

RİZE'NİN PAZAR İLÇESİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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