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İzmir Menemen'de tartışma sonrası iki can kaybı: polis memuru nişanlısını öldürüp yaşamına son verdi

Menemen Tülbentli Mahallesi'nde tartışma çıktı; polis memuru Aykut Erol, nişanlısı avukat Özge Penbegül'ü öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 17:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İzmir Menemen'de tartışma sonrası iki can kaybı: polis memuru nişanlısını öldürüp yaşamına son verdi

İzmir Menemen'de tartışma sonrası iki can kaybı

İzmir'in Menemen ilçesinde, Tülbentli Mahallesi'ndeki bir evde çıkan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine polis memuru olduğu belirtilen Aykut Erol, yanında bulunan tabancayla nişanlısı ve avukat olan Özge Penbegül'e ateş etti. Penbegül olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Erol da kaldırıldığı İzmir Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın yaşandığı adres:

Soruşturma bilgilerine göre olay Menemen ilçesi Tülbentli Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuların ve çevredekilerin ifadeleri doğrultusunda ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, taraflar arasında henüz netleşmemiş bir nedenle çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü.

soruşturma ve işlemler:

Olay yerinde yapılan ilk kontrollerin ardından Özge Penbegül'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aykut Erol da doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Her iki kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili Emniyet birimleri soruşturma başlattı ve incelemeler devam ediyor.

POLİS MEMURU AYKUT EROL VE NİŞANLISI ÖZGE PEMBEGÜL

POLİS MEMURU AYKUT EROL VE NİŞANLISI ÖZGE PEMBEGÜL

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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