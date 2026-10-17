İzmir merkezli operasyonda banka hesapları üzerinden yürütülen bahis şebekesine 27 tutuklama

operasyonun kapsamı:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki ihlallerle ilgili teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin yurt dışı bağlantılı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına aracılık ettiği belirlendi.

Eş zamanlı baskınlarda 35 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma kapsamında Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla 22 yurt dışı kaynaklı bahis sitesine erişim engeli getirildi.

mali tespitler ve yöntem:

Emniyet ekiplerinin mali incelemesi, zanlıların üçüncü kişilerden temin ettikleri banka hesaplarını kullanarak işlem gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Hesap hareketlerinin ayrıntılı analizi sonucunda yaklaşık 1 milyar 800 milyon liralık para trafiği tespit edildi. Bu bulgu, şebekenin finansal işleyişinin merkezileştirilmiş hesaplar üzerinden yürüdüğünü gösteriyor.

yargı süreci ve gözaltı sonrası işlemler:

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 27'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden 5'i hakkında ev hapsi kararı verilirken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital ve mali delillerin çözümlemesi ile hukuki süreç devam ediyor.

İZMİR MERKEZLİ 4 İLDE YASA DIŞI BAHİS ŞEBEKESİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 35 ŞÜPHELİDEN 27'Sİ ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.