Kooperatiften bölgede göze çarpan alım hamlesi

Türkiye genelinde zeytin ve zeytinyağı üretimindeki rekor artışlar piyasalarda fiyat baskısı yaratırken, Bursa Gemlik ilçesindeki S.S. Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklarına yönelik adımıyla dikkat çekti. Bölgedeki tüccarların düşük teklifleri üreticileri zora sokarken, kooperatifin açıkladığı alım fiyatları köylüye ekonomik anlamda bir nefes aldırdı.

2026 baremine göre belirlenen alım fiyatları:

Kooperatif, 2026 yılı barem fiyat listesine göre 180 dane zeytinin kilogramını 230 lira, 250 dane zeytinin kilogramını 130 lira olarak ilan etti. Başkan Yardımcısı Emin Bircan, kararın geçen yıla göre yaklaşık %15 artış içerdiğini ve kooperatifin amacının üreticinin malını değerinde almak olduğunu vurguladı. Bircan, kooperatifin ortakları ve köylüler için var olduğunu belirterek piyasadaki belirsizlik ve tüccar baskısına karşı bir denge kurmak istediklerini söyledi.

Üreticinin maliyet baskısı ve bölgesel adaletsizlik:

Kooperatifin yüksek alım fiyatına rağmen üreticilerde buruk bir sevinç hakim. Bircan, bu sezon rekoltenin yüzde 60’ının yağlık olduğunu, buna karşın yağlık zeytin fiyatlarının geçen yıl 45-50 lira civarından bu yıl 30 liraya gerilediğini hatırlattı. Aynı dönemde işçi yevmiyeleri de yükselerek günlük 1.700 liradan 2.000 liraya çıktı; bu durum üreticinin maliyetlerini daha da artırıyor.

Emin Bircan ayrıca, kooperatifin elinden geldiğince üreticinin malını değerlendirmeye çalıştığını, ancak sorunun tek bir köyle çözülemeyeceğini ifade etti: "Katırlı’nın yüzü gülmüş ama Muradiye ve Kavaklı’nın yüzü gülmüyor. Bütün çiftçinin yüzünün gülmesi lazım."

Katırlı zeytin üreticisi İsmail Uysal, yan köylerden yoğun talep aldıklarını ancak öncelikle kendi köylerinin ihtiyacını karşılamak zorunda olduklarını söyledi. Çiftçi Tahsin Beki tüccarların fiyat politikalarına tepki göstererek, "Ya bu kadar öldürmeyin milleti ya. Bu millete biraz verin ki millet mala baksın. Yoksa kimse bakmayacak," diye konuştu.

Üretici Ali Bayrak ise kendi kooperatiflerinin fiyatlarından memnun olduğunu ancak çevredeki tüccarların sofralık zeytini 50-55 lira gibi düşük rakamlara aldığını belirterek duruma tepki gösterdi. Kooperatifin adımı, kısa vadede Katırlı’daki üreticilere destek sağlasa da bölge genelinde fiyatların dengelenmesi ve maliyet artışlarının karşılanması konusundaki endişeler sürüyor.

Kooperatif yetkilileri ve üreticiler, hem maliyetlerin hem de piyasadaki dalgalanmaların takipçisi olacaklarını, bölgesel dayanışma ve daha eşit fiyatlama mekanizmalarının önemine dikkat çekiyorlar.

TÜRKİYE'DE ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI ÜRETİLEN BÖLGELERDE FİYAT DÜŞÜKLÜKLERİ NEDENİYLE ÇİFTÇİLER ZOR DURUMDA KALIRKEN, BURSA'DA BİR KOOPERATİF, ÜRETİCİSİNİN YANINDA DURDU VE ÜLKEDEKİ EN YÜKSEK ALIM FİYATINI AÇIKLADI.