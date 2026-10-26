İzmir'de 29 ekimde toplu ulaşım 1 kuruşla ve gece vapur seferleriyle şekilleniyor

29 ekim ulaşım düzenlemesi:

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin meclis kararıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu ulaşımda kapsamlı bir düzenlemeye gidildi. ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, İzmir Metro, İzmir Tramvayı ve İZTAŞIT işleten hatlarda biniş ücreti bayram boyunca 1 kuruş olarak uygulanacak. İZBAN ise Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda gün boyu ücretsiz hizmet verecek.

sefer artışları ve otobüs düzenlemeleri:

Otobüs sefer saatleri 29 Ekim Perşembe günü için güncellenerek ek seferlerle desteklenecek. Raylı sistemlerde de yoğunluğa göre frekans artırımları planlandı; İzmir Metrosu ve tramvay hatlarında gün içi, akşam ve gece dilimlerine göre aralıklar belirlendi.

metro ve tramvay saatleri:

İzmir Metrosu'nda seferler şöyle planlandı: 06.00-06.30 arasında her 7,5 dakikada bir, 06.30-20.00 arasında her 5 dakikada bir, 20.00-00.20 arasında ise her 10 dakikada bir yapılacak.

Konak Tramvayı'nda sefer aralıkları 06.00-11.00 arası 10 dakika, 11.00-19.30 arası 6 dakika, 19.30-00.00 arası 7,5 dakika ve 00.00-00.20 arası 10 dakika olarak açıklandı. Karşıyaka ve Çiğli tramvaylarında mevcut sefer programı uygulanacak.

baykuş vapur seferleri ve iskele önlemleri:

İZDENİZ, bayram günü için hafta sonu sefer tarifesiyle çalışacak; iskelelerde oluşabilecek yoğunluğa karşı yedek gemiler hazır bekletilecek.

29 Ekim'i 30 Ekim'e bağlayan gece düzenlenen Baykuş seferlerine göre ilk uygulama, Karşıyaka'dan 23.45'te hareket edip 00.05'te Alsancak'tan kalkacak ve 00.20'de Karşıyaka'ya ulaşacak şekilde planlandı. İkinci seferde ise Karşıyaka'dan 00.45'te hareket eden vapur, 01.05'te Alsancak'tan kalkarak 01.20'de Karşıyaka'ya varacak.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ALDIĞI MECLİS KARARI DOĞRULTUSUNDA ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, İZMİR METRO, İZMİR TRAMVAYI VE İZTAŞIT SEFERLERİNDE BİNİŞ ÜCRETİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NDA 1 KURUŞ OLACAK.