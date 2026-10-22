İzmir'de kız öğrencilerin yeni güvenli ve uygun barınma adresi

İzmir Büyükşehir'in İZELMAN örnekköy tesisi öğrencilere ev konforu sağlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İZELMAN Örnekköy Sosyal Tesisi, üniversite eğitimi için İzmir'e gelen kız öğrencilere güvenli, konforlu ve uygun fiyatlı barınma imkânı sunuyor. Tesisteki imkanlar; ferah odalar, bilgisayarlı çalışma alanları, kütüphane, çamaşırhane ve günde iki öğün yemek hizmetini kapsıyor.

tesis ve hizmetler:

Tesis, 72 kişi kapasiteli olarak hizmet veriyor. Odalar televizyonlu ve klimalı olacak şekilde düzenlenmiş; ortak kullanım alanlarında ise kütüphane ve bilgisayarlı çalışma alanları bulunuyor. Hizmete dahil edilen iki öğün yemek ile öğrenciler günlük beslenme ihtiyaçlarını tesiste karşılayabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin bütçesine katkı sağlamak amacıyla tesisin aylık ücretini bu yıl da artırmayarak 2 bin TL olarak sabit tuttu.

Konaklamak isteyen öğrenciler başvurularını www.gencizmir.com adresi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Günlük yaşamı kolaylaştıran çamaşırhane, bahçe ve 7/24 güvenlik gibi uygulamalar da tesiste ön plana çıkan hizmetler arasında.

öğrencilerin deneyimleri ve karşılıklı destek:

İzmir Gençlere Kucak Açıyor projesi kapsamında tesise yerleşenler için Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından bir tanışma toplantısı düzenlendi. Toplantıda Genç İzmir faaliyetleri anlatıldı ve öğrencilere hediyeler takdim edildi. Hediyeler arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın öğrencilere hitaben yazdığı mektup da yer aldı. Tugay mektubunda şunları kaydetti: "Sevgili gençler, İzmir’e hoş geldiniz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak üniversite eğitiminizin ilk yılında temiz ve güvenli barınma imkânı ile siz gençlere ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Üniversite hayatınızın başarı ve sağlıkla geçmesini temenni ederim."

Öğrenciler tesise ilişkin memnuniyetlerini paylaştı. Manisa'dan gelen Katip Çelebi Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencisi Aysu Kızılcaoğlu, "Okulun açıldığı ilk gün geldim ve tesisi beklediğimden çok daha güzel buldum. Burası benim için otel gibi. Tüm imkânları muhteşem. Her sabah kahvaltımız hazır oluyor. Akşam yemeklerini istediğimiz zaman alabiliyoruz. Çalışma alanlarımız var. Ücretler, özel yurtlara kıyasla çok daha iyi. Bu imkânlar özel yurtlarda bile yok. Ailem ayda 2 bin TL ödüyor. Ailem de çok mutlu, ben de çok mutluyum." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Katip Çelebi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencisi Seher Şevval Özkan ise tesisi "Çok konforlu, ev sıcaklığını hissettiriyor. Mutfak alanı, televizyonlu ve klimalı odalarımız, kütüphanemiz var. Bahçemiz çok güzel. Akşam saatlerinde arkadaşlarımızla orada oturup sohbet edebiliyoruz. Kapımızda 7/24 güvenlik var. Özel yurt konforunu bu kadar uygun bir fiyatla sunması bizim açımızdan çok iyi. Birkaç yıldır zam da yapılmamış. Bunu öğrendiğimde mutlu oldum, kendimizi şanslı hissediyoruz" sözleriyle özetledi.

Van'dan gelen Ege Üniversitesi Ebelik Bölümü öğrencisi Dilara Ergin, "Bilgisayarlı çalışma alanı var, günde iki öğün yemek yiyoruz, internetten yararlanıyoruz. Ailem Van’da yaşıyor ve buraya ayda 2 bin TL ücret ödüyor. Buraya başvurduktan sonra iki gün içinde olumlu dönüş aldım" diyerek başvuru sürecinin hızlı ilerlemesine dikkat çekti.

Katip Çelebi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Neslihan Karataş da tesisin ücret ve olanakları açısından avantaj sağladığını belirterek, "Kütüphane alanı çok geniş. Odamız çok ferah. Diğer yurtlara göre daha az kişi kalıyoruz. Odamızda televizyon var. Çamaşırlarımızı da burada rahatlıkla yıkayabiliyoruz. Burası ev hissiyatı veriyor. Fiyatlar çok uygun. Bu, hem öğrenciler hem de aileler için büyük bir fırsat. Ücretin içinde iki öğünlük yemek de var" ifadelerini kullandı.

Genel olarak İZELMAN Örnekköy Sosyal Tesisi, güvenlik, konfor ve ekonomik fiyat dengesiyle İzmir'e gelen kız öğrenciler için tercih edilen bir seçenek olarak öne çıkıyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT İZELMAN ÖRNEKKÖY SOSYAL TESİSİ, ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İÇİN İZMİR'E GELEN KIZ ÖĞRENCİLERE GÜVENLİ, KONFORLU VE UYGUN FİYATLI BARINMA OLANAĞI SUNUYOR.