İzmir'de kurtuluş coşkusunu koşarak yaşatacak 14. 9 Eylül yarı maratonu pazar günü

İzmir 104. kurtuluş yıldönümünde 21 kilometrelik zafer yürüyüşüne ev sahipliği yapacak

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü anısına düzenlenen 14. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu, "Kurtuluşun Şehrinde Zafer Senin Elinde" sloganıyla 13 Eylül Pazar günü koşulacak. Organizasyon, Uluslararası Atletizm Federasyonu (World Athletics) tarafından verilen Road Race Label ünvanına sahip bulunuyor.

Yarışa 16 yaş ve üstü sporcular katılacak. 14 ülkeden ve Türkiye’nin 41 ilinden yaklaşık 3 bin amatör sporcu ve elit atlet, İzmir Körfezi manzarası eşliğinde kentin simge noktalarından geçerek 21 kilometrelik parkurda derece için yarışacak.

Parkur ve program:

Koşu, 07.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak ve resmi bitiş saati 10.00 olarak planlandı. Yarış, Cumhuriyet Meydanı'ndan hareketle Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden ilerleyecek, İnciraltı Başak Sokak’ın sonunda bulunan doğal dönüş noktasından geri dönerek yine Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek. Ödül töreni 10.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Etkinlik bu yıl tarihinin en yüksek katılımcı sayısına ulaşarak Türkiye’de kendi kategorisindeki en kalabalık ikinci yarışı oldu. Ayrıca bu yıl ilk kez yarışta ilk üçe giren kurumlara ödül töreninde kupa verilecek.

Güzergâhta trafik ve ulaşım düzenlemeleri:

Yarış nedeniyle güzergâhın Üçkuyular yönü (deniz tarafı), gerekli trafik önlemleri alınarak saat 04.00'ten itibaren trafiğe kapatılacak. Konak yönü ise Cumhuriyet Meydanı’ndan itibaren yarış boyunca gidiş-dönüş şeklinde hizmet verecek.

Yarış güzergâhı Cumhuriyet Bulvarı Türk Telekom binası kapalı otopark önünden başlayıp Cumhuriyet Bulvarı, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Haydar Aliyev Bulvarı üzerinden Başak Sokak dönel kavşağına ulaşacak; dönüş sonrası aynı güzergâh ile yarış tamamlanacak.

Toplu taşıma ve sefer değişiklikleri:

Yarı maraton nedeniyle 04.00 ile 12.00 saatleri arasında otobüs hatlarında düzenlemeler uygulanacak. 5, 10, 25 ve 480 numaralı hatlar Üçkuyular İskele Son Durak, Adnan Saygun Sanat Merkezi ve Hava Hastanesi duraklarında hizmet vermeyecek; bu hatlar Mithatpaşa Caddesi, Fahrettin Altay Meydanı ve Mehmetçik Bulvarı üzerinden Esentepe Son Durak'a kadar hizmet verecek.

811 numaralı hat Ata, Sera, Beşyol, Başak, Karakol, Dokuz Eylül Deniz Bilimleri, İnciraltı Bakü ve Engelliler Eğitim Merkezi duraklarında hizmet vermeyecek; hat mevcut güzergahını takip edip Mithatpaşa Caddesi ile Vali Hüseyin Öğütçen Bulvarı kesişimindeki Dörtyol Kavşağı'ndan U dönüşü yaparak Mithatpaşa Caddesi üzerinden Esentepe Son Durak'a ulaşacak.

510 numaralı hat Fahrettin Altay Meydanı 5 ve Adnan Saygun Sanat Merkezi duraklarında hizmet vermeyecek; hat Fahrettin Altay Meydanı 9 durağına ulaşarak Meydan Kavşağı'ndan U dönüşü ile İzmir Çevre Yolu'na çıkacak ve mevcut güzergâhı üzerinden seferlerini sürdürecek.

486 numaralı hat İnciraltı bölgesindeki birçok durakta hizmet vermeyecek; hat Fahrettin Altay Meydanı'ndan dönüş yaparak ring seferi gerçekleştirecek. 311 numaralı hat ise bazı İnciraltı duraklarına uğramayıp Mithatpaşa Caddesi-Dörtyol Kavşağı üzerinden U dönüşü yaparak ring hat olarak hizmet verecek.

Konak Tramvayı'nda 13 Eylül Pazar günü 06.00-11.00 saatleri arasında sefer yapılmayacak. Feribot seferleri ise 08.30-10.00 arasında gerçekleştirilemeyecek; buna karşın Bostanlı kalkışlı 06.00, 06.20 ve 06.40 yolcu gemisi seferleri planlandığı şekilde hizmet verecek.

Vatandaşların ve katılımcıların ulaşım planlarını yarış nedeniyle ilan edilen saat ve durak değişikliklerine göre düzenlemeleri, ayrıca güzergâh yakınlarında güvenlik ve trafik önlemlerine uymaları önem taşıyor.

İZMİR’İN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN 14. ULUSLARARASI 9 EYLÜL İZMİR YARI MARATONU, "KURTULUŞUN ŞEHRİNDE ZAFER SENİN ELİNDE" SLOGANIYLA 13 EYLÜL PAZAR GÜNÜ KOŞULACAK.