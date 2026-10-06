İzmir'de lojistik sektörünün üç günlük uluslararası buluşması başlıyor

fuarın genel çerçevesi:

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve İZFAŞ organizasyonuyla düzenlenen LOGISTECH-5. Uluslararası Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, 7 Ekim tarihinde Fuar İzmir'de kapılarını açıyor. Üç gün sürecek etkinlik, kara, deniz, demir ve hava yolları bağlantıları ile İzmir'in güçlü lojistik altyapısını ulusal ve uluslararası paydaşlarla bir araya getirmeyi hedefliyor.

Fuar; kara, deniz ve hava taşımacılığı, liman ve antrepo işletmeciliği, soğuk zincir, depolama, otomasyon, yapay zeka ve dijital lojistik çözümleri gibi sektörün farklı alanlarından firmaları aynı çatı altında toplayacak. Etkinlik, yeni iş birliklerinin kurulmasına ve ticari bağlantıların güçlenmesine zemin hazırlayacak.

Uluslararası katılımın her yıl arttığı fuarda; Japonya, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Tayland, Vietnam, Azerbaycan ve Mısırdan gelen firmaların da yer aldığı, toplam 20 yabancı firma sergi alanında temsil edilecek.

etkinlik programı ve gündem:

7 Ekim: açılış ve hava kargo oturumu:

Açılış töreninin ardından düzenlenecek oturumda Ticaret Bakanlığı Lojistik Sektör Destekleri ele alınacak. Söz konusu oturumda Dr. Yusuf Karakaş (Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı) konuşmacı olarak yer alacak.

Günün devamında hava kargo sektörünün küresel dinamikleri tartışılacak. "Değişen Küresel Dinamikler Karşısında Hava Kargo Endüstrisi: Dijitalleşme, Dayanıklılık ve Geleceğe Bakış" başlıklı panelin moderatörlüğünü Hasan Hatipoğlu (Lufthansa Cargo Türkiye, Romanya ve Moldova Genel Müdürü) üstlenecek. Panel konuşmacıları arasında Alp Tuğhan (LOJİDER Yönetim Kurulu Üyesi), Cenker Ural (UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Havayolu Çalışma Grubu Başkanı) ile Ozan Belge (Türk Hava Yolları İzmir Kargo Müdürü) bulunuyor.

8 Ekim: sürdürülebilirlik ve denizcilik başlıkları:

8 Ekim programı, sürdürülebilirlik ve enerji dönüşümü temaları etrafında şekillenecek. Schneider Electric Avrupa Grup Satın Alma Müdürü Esin Yağmur Çimen'in konuşmasının ardından "Ulaşımda Karbonsuzlaşma ve Türkiye’nin Rekabet Gücü: Regülasyonlardan Fırsatlara" başlıklı panel düzenlenecek. Panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Günnur Koçar (Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi) üstlenecek; konuşmacılar arasında Erdinç Altun (Arkas Bunker Sürdürülebilirlik Müdürü), Hasan Emrah Çelebioğlu (EPDK Enerji Uzmanı) ve Selçuk Borovalı (Biyoyakıt Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı) yer alacak.

Aynı günde denizcilikte sürdürülebilirliğe odaklanan "Denizcilikte Sürdürülebilirlik - Son Gelişmeler ve Beklentiler" paneli de programda. Moderatörlüğünü Dr. Okan Tuna (Shipsgo Kurucu Ortağı) üstlenecek; panelde Dr. Volkan Çetinkaya (Climaros Climate ve Sustainability Kurucu Ortağı), Hamdi Erçelik (TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı ve Borusan Limanı Genel Müdürü) ile Mehmet Keleş (Envservice GmbH Uzman Denetçi ve Proje Yöneticisi) konuşmacı olarak yer alacak.

yeni dönem koridorları ve karayolu güvenliği:

Programda ayrıca bölgesel ulaştırma koridorlarını tartışan oturumlar da bulunuyor. "Zengezur Koridoru: Türk Devletleri Arasında Ulaştırma Koridorlarının Geleceği" başlıklı oturumun moderatörlüğünü Vusal Xalilov (TÜİB Lojistik ve Nakliye Komitesi Başkanı) yapacak. Oturumda Prof. Dr. Burcu Aracıoğlu (Ege Üniversitesi), Ayfer Vurgun (UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi), Fatih Dülger (LOJİDER Yönetim Kurulu Üyesi), Lamiya Xalilova (AGTL Yönetim Kurulu Üyesi ve WILAT Azerbaycan Başkanı) ile Sena Çelikten (UND Avrupa Ülkeleri Uzmanı) görüşlerini paylaşacak.

Günün ilerleyen saatlerinde "Treyler Sektöründe Otonom Sistemler, Regülasyonlar ile Karayolu Can ve Yük Güvenliği" konulu oturum ve ardından "İzmir’in denizden geleceğe açılan kapısı; Alsancak Limanı’nda yeni dönem ve yeni vizyon" başlıklı değerlendirme gerçekleştirilecek. Bu oturumlarda moderatörler ve konuşmacılar arasında sektörel dernek temsilcileri ve liman yöneticileri yer alacak; listede Göktan Güçlü, Kartal Erköy, Mehmet Pek, Yusuf Öztürk, Arcan Fayatorbay ve Onurhan Kadıoğlu gibi isimler bulunuyor.

sergiler, atölyeler ve interaktif deneyimler:

LOGISTECH kapsamında fuar alanında sadece paneller değil, ziyaretçilere açık sergi ve atölye programları da yer alacak. "Logistech Art of the Sea" ve "Culture of Logistics" sergileri fuar boyunca gezilebilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası tarafından düzenlenecek Barista Atölyesi'nde kahvenin tarladan fincana yolculuğu, farklı demleme teknikleri ve aroma profilleri ele alınacak. Ayrıca fuar alanında sürüş simülasyonu gibi etkinliklerle ziyaretçilere interaktif deneyimler sunulacak.

katılım bilgileri ve ziyaret saatleri:

LOGISTECH, 7-9 Ekim tarihleri arasında Fuar İzmir'de düzenlenecek ve her gün 10.00 - 18.00 saatleri arasında sektör profesyonellerini ağırlayacak. Fuar, ihracatçı firmalar, satın alma karar vericileri ve uluslararası temsilciler için yeni iş fırsatları ve ikili görüşme olanakları sağlamayı hedefliyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE, İZFAŞ TARAFINDAN DÜZENLENEN LOGISTECH-5. ULUSLARARASI LOJİSTİK, DEPOLAMA VE TEKNOLOJİLERİ FUARI, 7 EKİM’DE FUAR İZMİR’DE AÇILACAK.