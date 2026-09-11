İzmir'de taksi filosu fabrika çıkışlı lpg'ye dönüyor, yakıt maliyeti yarı yarıya düşecek

taksi filosunun yenilenmesi ve protokolün ayrıntıları:

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, kentteki taksi filosunu yenilemek ve artan işletme maliyetleriyle mücadele etmek için Renault Mais ve Dacia ile kapsamlı bir protokole imza attı. Tarihi Hava Gazı Fabrikası'nda araç sahiplerine sunulan toplantıda, esnafın talepleri doğrultusunda geliştirilen çözümler ve sağlanacak avantajlar ayrıntılarıyla paylaşıldı.

Toplantıya İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan ev sahipliği yaptı. Dacia Marka Direktörü Serhat Güngör, Dacia Türkiye Satış Müdürü Birol Bek, Dacia Ege ve Akdeniz Bölge Satış Müdürü Umut Cengiz ile Orfin Bölge Satış Müdürleri Vahit Ünal ve Ömer Kaan Tüter ile çok sayıda araç sahibi de toplantıda hazır bulundu.

lpg'ye geçişin maliyet etkisi:

Protokol kapsamında İzmirli taksiciler, fabrika çıkışlı lpg'li araçlara yönlendirilecek. Mevcut piyasa koşullarında lpg litre fiyatı 34 TL, dizel 90 TL ve benzin 80 TL bandında seyrediyor. Yeni nesil lpg'li araçların kilometrede ortalama tüketimi 2,5 TL olurken, benzinli veya dizel araçlarda bu rakam 5,5-6 TL arasında bulunuyor. Böylece kilometrede yaklaşık 3 TLlik bir avantaj ortaya çıkıyor.

Ayda ortalama 10 bin kilometre yol yapan bir taksici için bu tasarruf, akaryakıt giderlerinde ayda yaklaşık 30 bin TL, yılda 360 bin TL düzeyinde bir rahatlama anlamına geliyor. Elde edilecek bu kaynak, esnafın ikinci el yerine yeni, teknolojik ve güvenli araçlara yönelmesini kolaylaştıracak.

servis, bakım ve finansman destekleri:

Protokolle birlikte verilen hizmet ve destekler de esnafın beklentilerine göre şekillendirildi. Başkanı Erkan Özkan, İzmir'e özel düzenlemeler arasında bakım aralığının daha önceki 10 bin kilometreden 20 bin kilometreye çıkarıldığını ve servis ücretlerinde %30 indirim sağlandığını belirtti. Ayrıca, firmadan kaynaklı servis gecikmelerinde üç günü aşan durumlarda esnafın iş kaybını önlemek için ikame araç bedeli ödenmesi taahhüt edildi.

Finansman tarafında da önemli bir engel aşıldı. Daha önce esnaf, kefalet kooperatiflerinden aldığı 1. derece rehinli krediler nedeniyle banka ve finansmana erişimde kısıtlıydı. Yapılan çalışma sonucunda, 1. derece rehinli krediye alternatif olarak 2. dereceden finansman imkanı getirildi. Bu sayede esnaf, örneğin 1 milyon TL'ye kadar esnaf kefaletten kullanıp kalan finansmanı ilgili firmanın 2. derece ipotekli desteğiyle tamamlayarak araç yenilemesini gerçekleştirebilecek.

Dacia Marka Direktörü Serhat Güngör, 2026 için başlatılan yeni taksi stratejisini değerlendirirken, markanın fabrika üretimi lpg teknolojisinin taksi kullanımı için uygun olduğunu ve dizel veya benzinli araçlara kıyasla tüketim avantajının "yarı yarıya, hatta daha fazla" olduğunu vurguladı.

İmzalanan protokol, İzmir sokaklarındaki taksi filosunun yenilenmesine, işletme maliyetlerinin düşürülmesine ve esnafın daha modern araçlara geçişinin hızlanmasına zemin hazırlıyor. Katılımcılar, sağlanan ayrıcalıkların sektörde kalıcı bir etki yaratması beklentisini paylaştı.

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