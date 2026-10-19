İzmir'den okullara sporla eşitlik: 1.550 okul 37 milyon TL'lik destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden okullara kapsamlı spor desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim öğretim döneminde kent genelindeki 1.550 okula toplam 37 milyon TL değerinde spor malzemesi sağlayacak. Destek, öğrencilerin hem beden eğitimi derslerinde hem de serbest zamanlarında farklı spor dallarıyla tanışmasını amaçlıyor.

Hedef ve kapsam:

Program; futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, badminton ve satranç gibi çok sayıda branşı kapsayan ekipmanların dağıtımını içeriyor. Çalışma, Dr. Cemil Tugay’ın spor vizyonu doğrultusunda, öğrencilerin sosyoekonomik koşullarına veya okullarının bulunduğu bölgeye bakılmaksızın spora erişimini artırmayı hedefliyor.

Dağıtım ve teslimat:

Okul yöneticileri, spor malzemelerini Bornova’daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanındaki merkezden İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinden teslim alabilecek. Uzak ilçelerdeki okulların malzemeleri ise belediye ekipleri tarafından doğrudan okullara ulaştırılacak.

Belediyenin sağladığı bu desteğin amacı, öğrencilerin spora katılımını teşvik etmek, hareketli yaşam alışkanlığı kazanmalarını desteklemek ve farklı branşları deneyimlemeleri için daha fazla imkân yaratmaktır.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇOCUKLARIN SPOR OLANAKLARINA EŞİT ERİŞİMİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA KENT GENELİNDEKİ BİN 550 OKULA TOPLAM 37 MİLYON TL DEĞERİNDE SPOR MALZEMESİ SAĞLAYACAK.