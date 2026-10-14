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İzmir'e dönüşün sineması: Özge Altın Portakal finalinde

İEÜ öğrencisi Ömer Nakay, yaşamından esinlenen 15 dakikalık deneysel filmi 'Özge' ile Altın Portakal öğrenci filmleri finaline kaldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

İzmir'e dönüşün sineması: Özge Altın Portakal finalinde

İzmir'e dönüşün sineması: Özge Altın Portakal finalinde

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sinema ve Dijital Medya Bölümü öğrencisi Ömer Nakay, kendi hayatından esinlenerek çektiği 'Özge' adlı 15 dakikalık deneysel kurmaca filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali öğrenci filmleri kategorisinde finale kaldı.

film ve tema:

Çalışma, İstanbul'dan memleketi olan İzmir'e geri dönen bir gencin yaşadığı duygu değişimlerini, şehir değişiminin yarattığı yabancılık hissini ve uyum sağlamak için gösterdiği çabayı odağına alıyor. Nakay, yaklaşık 5 yıl önce üniversite için İstanbul'dan İzmir'e gelme kararının ardından yaşadığı uyum sürecini ve kurduğu arkadaşlıkları filme taşıdığını ifade ediyor. Yönetmen, bu kişisel dönüşümü sinemanın deneysel üslubuyla anlatmayı tercih etti.

çekim süreci ve ekip:

Çekimler yaklaşık iki hafta sürdü ve İzmir ile İstanbul'da gerçekleştirildi. Filmde Duygu Ürkmez, Ömer Yıldırım, Zeynep Apsin ve Ali Berk Özkan rol alırken, yardımcı yönetmenliği aynı bölümde okuyan Dila Şengezer üstlendi. Yönetmen, filmine ve ana karakterine 'başka' ve 'farklı' anlamına gelen 'Özge' adını verdiğini, arkadaşlarının projenin her aşamasında büyük destek sağladığını belirtti.

festival ve yönetmenin sözleri:

63'üncüsü düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24-31 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek ve Nakay bu platformda birincilik için yarışacak. Genç yönetmen, sürecin kendisi için anlamını şöyle özetliyor: 'İzmir'e üniversite okumaya gelirken bazı tereddütlerim vardı. Acaba sever miyim, uyum sağlar mıyım... İstanbul doğumluyum ama sanki aslen İzmirli gibiyim.' Nakay, filmin ortaya çıkmasında emeği geçen arkadaşlarına ve hocalarına teşekkür ederek, finalde yer almanın bile önemli bir başarı olduğunu ve filmin izleyicilerle buluşmasının kendisini motive ettiğini vurguladı.

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İEÜ) SİNEMA VE DİJİTAL MEDYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ ÖMER NAKAY, KENDİ...

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İEÜ) SİNEMA VE DİJİTAL MEDYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİSİ ÖMER NAKAY, KENDİ HAYATINDAN ESİNLENEREK HAZIRLADIĞI ‘ÖZGE’ ADLI FİLMİYLE ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ’NDE FİNALE KALDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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