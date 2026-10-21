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İzmir’in judocuları Arta’dan üç madalyayla döndü

Aişe Dalda, Azra Ceren Sevgi ve Yağmur Meral, İzmir Büyükşehir Belediyesporlu olarak Arta'daki Yıldızlar Balkan Judo'dan bir gümüş, iki bronzla döndü.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Kerem Güneş

İzmir’in judocuları Arta’dan üç madalyayla döndü

İzmirli judocular Balkan sahnesinde kürsüye çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Yunanistan’ın Arta kentinde düzenlenen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonasından üç madalya ile döndü. 16-18 Eylül tarihlerinde gerçekleşen organizasyonda kulübün milli judocuları hem bireysel başarı elde etti hem de millî takımın zirveye yükselmesine katkı sağladı.

Madalya sonuçları:

Turnuvada Aişe Dalda 57 kiloda gümüş madalya kazanırken, aynı sıklette mücadele eden Azra Ceren Sevgi bronz madalyanın sahibi oldu. Yağmur Meral ise 44 kiloda bronz madalya elde etti. Kulüp adına tatamide yer alan diğer sporcular Sedat Yenice ve Nazlı Çiftçi de şampiyonada mücadele etti.

Milli takım kapsamında elde edilen başarı:

İzmirli judocuların katkısıyla Türkiye Millî Takımı organizasyonu toplam 7 altın, 9 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 27 madalya ile tamamladı. Bu sonuç takım sıralamasında Türkiye'yi ilk sıraya taşıyarak Balkan şampiyonluğunu getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, ulusal ve uluslararası organizasyonlardaki bu tür derecelerle kentin spor kenti kimliğine katkı sunmayı sürdürüyor. Arta'daki başarı, genç judocuların yetiştirilmesi ve ülke düzeyindeki rekabete sağladıkları katkının somut bir göstergesi olarak öne çıktı.

YAĞMUR MERAL, AZRA CEREN SEVGİ, AİŞE DALDA

YAĞMUR MERAL, AZRA CEREN SEVGİ, AİŞE DALDA

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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