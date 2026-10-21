İzmit'te alkollü mekana gitme tartışması ölümle sonuçlandı: kuzenini bıçaklayan sanığa 25 yıl hapis

olayın ayrıntıları:

Olay, 24 Ağustos 2025 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Mutluluk Sokak'ta meydana geldi. 19 yaşındaki Polat Tanaç ile 30 yaşındaki kuzeni Fırat T. arasında sokakta başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Çıkan kavgada Fırat T., Polat Tanaç'ı göğsünden bıçakladı. Polat Tanaç olay yerinde hayatını kaybederken, gözaltına alınan Fırat T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

duruşma ve mahkeme kararı:

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Fırat T., savunmasında pişman olduğunu belirterek 'Adaletinize sığınıyorum, böyle olmasını istemezdim' dedi. Mahkeme heyeti, sanığı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, dosya kapsamındaki değerlendirme ve sanığın duruşmadaki hali göz önünde bulundurularak iyi hal indirimi uyguladı ve cezayı 25 yıl hapis olarak belirledi. Sanık kararın ardından cezasının infazına devam edilmek üzere cezaevinde kalmaya devam edecek.

aile ve tanık beyanları:

Duruşmaya maktulün ailesi, sanık ve sanığın avukatı katıldı. Maktul Polat Tanaç'ın annesi mahkemede duygusal konuşma yaparak, 'Sanık oğlumu kalbinden, ciğerinden bıçaklayarak öldürdü. Oğlum nasıl toprak olduysa, sanık da cezaevinde toprak olsun' ifadelerini kullandı.

Tanık sıfatıyla dinlenen sanığın eşi G.T., ilk celse verdiği ifadesinde olay günü ailecek bir araya geldiklerini, başlangıçta eşinin ve Polat'ın arasında bir sorun olmadığını söyledi. G.T. anlatımında, erkeklerin alkol kullandığını, daha sonra evlerine doğru ayrıldıklarını ve kısa süre sonra kadın sesleri duyduğunu belirtti. Dışarı çıktığında eşinin ve Polat'ın eşi Ayten'in tartıştığını gördüğünü aktaran tanık, tartışmanın kaynağını Fırat'ın daha önce gittikleri şekilde Polat ile alkollü mekanlara gitme isteği, Polat'ın ise pazar günü olduğu ve pazartesi işe gideceği için gitmek istememesi olarak açıkladı.

G.T., tarafların birbirine hakaret edip küfür ettiğini, bunun üzerine Polat ile eşinin tartışıp kavga ettiğini söyledi. Komşuların müdahalesiyle tarafların ayrıldığını, eşinin 'Ne halin varsa gör' diyerek eve girdiğini, ardından Polat'ın bıçağı çıkarıp kendisine doğru geldiğini ve 'Eşinin canını alacağım' dediğini anlattı. Hemen kaynım Ertan'a 'Yetiş adam evimize girdi, eşim öldürülecek' diye bağırdığını, gidip eşini evden çıkardıklarını ve bıçaklanma olayını görmediğini ifade etti.

Mahkeme kararının ardından tarafların tepkileri ve ifadeleri dosyada yer aldı; hükmün infazına ilişkin süreç devam ediyor.

Alkollü mekana gitme teklifi sonrası çıkan tartışmada kuzenini öldüren sanığa 25 yıl hapis