İznik Gölü'nde kaçak avcılık denetiminde yasak teyp ele geçirildi

İznik Gölü'nde kaçak avcılık denetimi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, İznik Gölü genel avlağında yapılan kontrollerde kullanımı yasak olan 1 adet teyp tespit etti.

denetimin ayrıntıları:

Gerçekleştirilen kontroller, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde yürütüldü. Ekiplerce ele geçirilen cihazla ilgili gerekli resmi işlemler başlatıldı ve kayıt altına alındı.

yasa dışı avcılıkla mücadele ve korunma çalışmaları:

Yetkililer, kent genelinde yasa dışı avcılığın önlenmesi ve doğal yaşamın korunmasına yönelik denetimlerin sürdüğünü bildirdi. Sahada yapılan müdahalelerin ve izleme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

El konulan cihazla ilgili işlemler yetkili birimlerce yürütülürken, bölgedeki koruma çalışmalarının düzenli olarak takip edildiği ifade edildi.

BURSA GENELİNDE SÜRDÜRÜLEN AV KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİ KAPSAMINDA, İZNİK GÖLÜ GENEL AVLAĞINDA KULLANIMI YASAK OLAN 1 ADET TEYBE EL KONULDU.