Dolar 49,5224 +0,11%
Euro 55,8103 +0,50%
Bist 11.694,02 -3,12%
Altın Gram 6.695,28 +0,84%
EUR/USD 1,1265 +0,39%
Brent Petrol 105,81 -0,10%
--°

Jandarma 22 ilde eş zamanlı operasyonla DEAŞ'in finans ve propaganda kanallarını hedef aldı

22 ilde düzenlenen jandarma operasyonlarında 59 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı; iddialar üyelik, örgüte finans sağlama ve sosyal medya propagandası yönünde.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Jandarma 22 ilde eş zamanlı operasyonla DEAŞ'in finans ve propaganda kanallarını hedef aldı

Jandarma 22 ilde eş zamanlı operasyonla DEAŞ'in finans ve propaganda kanallarını hedef aldı

İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerince 22 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 59 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada, operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütüldüğü bildirildi.

operasyonun kapsamı:

Koordineli baskınlarda yakalanan şüphelilerle ilgili açıklamada, gözaltı sayısı ve operasyonun coğrafi yayılımına dikkat çekildi. Açıklamada, devlet birimleri arasındaki koordinasyonun operasyonun temel unsurlarından biri olduğu vurgulandı ve şüphelilerin farklı illerde eş zamanlı olarak yakalandığı belirtildi.

soruşturmanın odak noktaları:

İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre, yakalanan şüphelilerle ilgili tespit edilen iddialar arasında; DEAŞ terör örgütüne üye olmak, örgütle iltisaklı kişilerle bağlantı kurmak, sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden örgütün propagandasını yapmak yer aldı. Açıklamada, bu alanların soruşturmanın öncelikli unsurları olduğu ifade edildi.

Soruşturmaya ilişkin detayların Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütüleceği ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

22 ilde DEAŞ’a yönelik operasyonlarda 59 gözaltı

22 ilde DEAŞ’a yönelik operasyonlarda 59 gözaltı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çalıntı tekstil ürünleri Iğdır’da ele geçirildi: şüpheli suçüstü yakalandı
images

Kağıthane’de üretim tesisine yönelik baskın: binlerce hap ve 50 kg MDMA ele geçi...
images

Avrupa'da milyonluk dolandırıcının sahte kimlikle estetik planı çöktü: 8 şüpheli...
images

Sel sonrası İstanbul'da dördüncü can kaybı teyit edildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İlkadım'da muhtarlarla iş birliği: hizmette eşitlik ve hızlı çözümler

Çalıntı tekstil ürünleri Iğdır’da ele geçirildi: şüpheli suçüstü yakalandı

Başkandan Beşiri köyü ortaokuluna sabah sürprizi: spor malzemesi hediye etti

Kağıthane’de üretim tesisine yönelik baskın: binlerce hap ve 50 kg MDMA ele geçirildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı