Jandarma 22 ilde eş zamanlı operasyonla DEAŞ'in finans ve propaganda kanallarını hedef aldı

İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerince 22 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 59 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada, operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütüldüğü bildirildi.

operasyonun kapsamı:

Koordineli baskınlarda yakalanan şüphelilerle ilgili açıklamada, gözaltı sayısı ve operasyonun coğrafi yayılımına dikkat çekildi. Açıklamada, devlet birimleri arasındaki koordinasyonun operasyonun temel unsurlarından biri olduğu vurgulandı ve şüphelilerin farklı illerde eş zamanlı olarak yakalandığı belirtildi.

soruşturmanın odak noktaları:

İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre, yakalanan şüphelilerle ilgili tespit edilen iddialar arasında; DEAŞ terör örgütüne üye olmak, örgütle iltisaklı kişilerle bağlantı kurmak, sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden örgütün propagandasını yapmak yer aldı. Açıklamada, bu alanların soruşturmanın öncelikli unsurları olduğu ifade edildi.

Soruşturmaya ilişkin detayların Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütüleceği ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

22 ilde DEAŞ’a yönelik operasyonlarda 59 gözaltı