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jandarma 594 arananı yakaladı, jasant ekipleri üç hükümlüyü tutuklattı

Antalya jandarmasının son bir haftada sürdürdüğü çalışmalar sonucu 594 aranan şahıs yakalandı; aralarında 3 kesinleşmiş hükümlü JASAT tarafından tutuklandı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

jandarma 594 arananı yakaladı, jasant ekipleri üç hükümlüyü tutuklattı

operasyonun kapsamı:

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, son bir haftada farklı suçlardan aranan 594 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Yapılan ön incelemede yakalanan şahısların arasında 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, 5-10 yıl arası cezası bulunan 13 kişi ve 0-5 yıl arası cezası bulunan 69 kişi olduğu tespit edildi.

tutuklanan hükümlüler:

Manavgat, Finike ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen takip ve operasyonlar sonucu hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç hükümlü yakalandı. Yakalanan şüphelilerden T.A.'nın "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 23 yıl 6 ay 20 gün, İ.D.'nin "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 20 yıl, A.G.'nin ise "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Yakalanan bu üç hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. İl jandarması, aranan şahısların yakalanmasına yönelik denetim ve soruşturma çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.

ANTALYA’DA HAPİS CEZASIYLA ARANAN 3 HÜKÜMLÜ YAKALANDI

ANTALYA’DA HAPİS CEZASIYLA ARANAN 3 HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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