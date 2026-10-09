Jandarma okulda siber güvenlik farkındalığı oluşturdu

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Osmancalı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde lise öğrencileri ve öğretmenlerine yönelik bir bilgilendirme semineri düzenlendi.

Eğitimin içeriği:

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen programda, internetin güvenli kullanımı ve siber suçların önlenmesine ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Jandarma personeli, siber zorbalık, dijital ortamda karşılaşılabilecek tehlikeler, kişisel verilerin korunması ve sosyal medyanın güvenli kullanımı konularında öğrenci ve öğretmenlere detaylı sunum yaptı.

Amaç ve beklenti:

Eğitimin, gençlerin dijital dünyada daha güvende olmalarını sağlamak ve siber zorbalığa karşı farkındalık kazandırmak amacıyla yapıldığı bildirildi. Programın, hem öğrenci hem de öğretmenleri hedefleyerek okuldaki dijital güvenlik bilincini artırmayı amaçladığı vurgulandı.

MANİSA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN, LİSE ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK "SİBER ZORBALIK" KONULU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLENDİ.