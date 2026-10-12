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Jandarma operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı: skunk ve bonzai ele geçirildi

Adana İl Jandarma Komutanlığı'nın Seyhan ve Pozantı'daki operasyonunda 8 adreste arama yapıldı, çeşitli uyuşturucular ele geçirildi ve 13 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Jandarma operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı: skunk ve bonzai ele geçirildi

Adana'da jandarma operasyonu

Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında çok sayıda madde ele geçirildi ve şüpheliler yakalandı.

Operasyonun detayları:

Ekipler, Seyhan ve Pozantı ilçelerinde belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda aranan deliller ve maddeler bulundu.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda 30 kök skunk bitkisi, 87 sentetik ilaç, 35 gram bonzai, 14 gram esrar, 150 gram bonzai hammaddesi, 1 iklimlendirme çadırı ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı; toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA’DA UYUŞTURUCU TİCARETİ VE UYUŞTURUCU KULLANIMININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA...

ADANA’DA UYUŞTURUCU TİCARETİ VE UYUŞTURUCU KULLANIMININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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