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Osmaneli liseliler çevre yarışmasında il birinciliğini kazandı

Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesi'nin dört kişilik ekibi, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Bilgi Yarışması'nda Bilecik il birinciliğini kazandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Osmaneli liseliler çevre yarışmasında il birinciliğini kazandı

Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesi öğrencileri Bilecik il birincisi oldu

Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesi öğrencileri, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Bilgi Yarışmasında Bilecik il birinciliğini elde etti. Farklı sınıf düzeylerinden bir araya gelen ekip, yarışmada sergilediği performansla ilçeyi gururlandırdı.

ekip ve görev dağılımı:

Yarışmaya katılan ekipte 9'uncu sınıf öğrencisi Nuray Çakır, 10'uncu sınıf öğrencisi Yasin Toykar, 11'inci sınıf öğrencisi Emir Elmacı ve 12'nci sınıf öğrencisi İlaydasu Yurt yer aldı. Öğrenciler, Okul Müdürü Faruk Özmen ve Coğrafya Öğretmeni Bülent Suhun rehberliğinde ekip çalışmasıyla hazırlandı ve yarışmada üstün bir başarı gösterdi.

ödül töreni ve yönetim açıklamaları:

Başarının ardından Osmaneli İlçe Millî Eğitim Müdürü Yasin Arslan öğrencileri ödüllendirip tebrik etti. Ödül törenine Okul Müdürü Faruk Özmen ve Coğrafya Öğretmeni Bülent Suh da katılarak ekibi kutladı.

Osmaneli İlçe Millî Eğitim Müdürü Yasin Arslan, elde edilen başarının ekip çalışmasının bir sonucu olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin bilgi ve emeklerini bir araya getirerek il birinciliği elde etmesi bizleri son derece mutlu etti. Bu başarıda emeği bulunan öğrencilerimizi, okul müdürümüzü ve öğretmenimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin akademik ve sosyal alanlarda yeni başarılara imza atacağına inanıyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

BİLECİK İL BİRİNCİSİ OLDULAR

BİLECİK İL BİRİNCİSİ OLDULAR

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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