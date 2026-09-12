Junioshow Bursa’yı yeni pazarlara taşıdı

Junioshow tamamlandı: Bursa’dan küresel temaslar

Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün uluslararası buluşma noktası Junioshow Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı, 8-10 Eylül 2026 tarihlerinde Bursa Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. KFA Fuarcılık ve BEKSİAD iş birliğiyle düzenlenen 22'nci Junioshow’da, yaklaşık 110 firma 0-12 yaş grubuna yönelik yeni sezon koleksiyonlarını sergiledi ve 50’ye yakın ülkeden gelen yabancı alıcılarla yoğun iş görüşmeleri yaptı.

Üç gün süren organizasyonda firmalar hem mevcut ticari ilişkilerini pekiştirdi hem de farklı coğrafyalardan yeni müşterilerle doğrudan temas kurma imkânı buldu. BTSO’nun, Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürüttüğü UR-GE projeleri kapsamında oluşturulan alım heyetleri de katılımcıların hedef pazarlara erişimini kolaylaştırdı ve görüşmelerin niteliğini artırdı.

UR-GE ve alım heyetlerinin rolü:

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Junioshow’un sektörün ihracat kapasitesini artıran stratejik bir platform olduğunu vurguladı. Burkay, Bursa’nın bebe ve çocuk konfeksiyonunda sahip olduğu üretim altyapısı, tasarım kabiliyeti ve doğal kümelenme yapısının markaleşme ve dış ticaretle desteklendiğinde daha ileri taşınabileceğini belirtti. Başkan Burkay şöyle dedi: "Bursa’mız bebe ve çocuk konfeksiyonunda Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden biri. Bizim hedefimiz bu güçlü üretim altyapısını markalaşma, tasarım ve dış ticaret kabiliyetiyle daha ileri bir noktaya taşımak."

BTSO’nun UR-GE projeleriyle firmaların tek başına ulaşmakta zorlandığı coğrafyalardan nitelikli alıcıların Bursa’ya getirildiğini belirten Burkay, "Junioshow’da da 50’ye yakın ülkeden nitelikli alıcıların firmalarımızla doğrudan temas kurmasını sağladık" ifadelerini kullandı. Bu yaklaşım, katılımcı firmaların yeni sipariş, yeni müşteri ve yeni ihracat kapıları elde etmesine zemin hazırladı.

Katılımcı deneyimleri ve sektör değerlendirmeleri:

Fuara katılan sektör temsilcileri görüşmelerin verimliliğinden memnun kaldıklarını aktardı. Ercan Hacıoğulları, organizasyon süresince yoğun ziyaretçi trafiği yaşandığını, alıcıların programlı yönlendirilmesinin görüşmelerin etkinliğini artırdığını belirterek "Son yılların en iyi fuarlarından birini gerçekleştirdik" dedi. Hacıoğulları yeni müşteriler edindiklerini ve etkinliğin sektöre moral sağladığını vurguladı.

Fidan Çelikkaya fuara dördüncü kez katıldıklarını söyleyerek organizasyonun hareketli geçtiğini, özellikle Libya ve Cezayir’den yeni iş bağlantıları kurduklarını ifade etti. Metin Aslan da yabancı alıcı profilinden memnun kaldığını, Libya, Cezayir ve Irak’tan yeni alıcılarla görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Sektör temsilcisi Mahmut Gülmez, Junioshow’un uzun yıllardır sektörün uluslararası pazarlara açılmasına katkı sunduğunu belirtti ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay’ın vizyonunun organizasyonun gelişiminde belirleyici olduğunu söyledi. Bursa Nakışçılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yalçın Yeysin ise fuarın tekstilin tüm değer zincirine hareketlilik getirdiğini ve nakış sektörünün organizasyonun destekçileri arasında yer aldığını aktardı.

Katılımcılardan Serkan Çetintaş, alım heyetlerinin niteliğine dikkat çekerek yeni müşteri oranlarının %15’i aştığını belirtti. Rıdvan Güler ise BTSO ve BEKSİAD’ın sektör için kritik destekler sunduğunu, Bursa’da fuarcılık bilgi birikiminin güçlendiğini ifade etti. Stant açan Sedat Şengül de Junioshow’un Bursa’da sektörel fuarcılığın yeniden güç kazanmasına katkı sağladığını söyledi.

Geleceğe dönük beklentiler ve devam eden iş birliği:

BEKSİAD Başkanı Mehmet Bayezit, Junioshow’u sektörün dünyaya açılan vitrini olarak tanımladı ve organizasyonun firmaların tasarım ve üretim gücünü uluslararası alıcılara gösterme fırsatı sunduğunu belirtti. Bayezit, BTSO ile sürdürülen güçlü iş birliğinin fuarın uluslararası niteliğini her dönem artırdığını ifade ederek Junioshow’un önümüzdeki yıllarda daha geniş coğrafyalara ulaşacağına inandığını dile getirdi.

Organizasyonun katılımcılara sağladığı yeni pazar bağlantıları ve alım heyetlerinin desteği, fuarın ticari etkisini güçlendirirken, Bursa merkezli üreticilerin markalaşma ve ihracat hedeflerine katkı sağlıyor. BTSO ve BEKSİAD iş birliğiyle yürütülen çalışmaların, sektörde istikrarı ve büyümeyi desteklemeye devam etmesi bekleniyor.

Junioshow 2026, sektöre yeni siparişler ve iş birlikleri kazandırmasının yanı sıra Bursa’nın tekstil ve konfeksiyon ekosisteminin uluslararası görünürlüğünü de artırdı. Katılımcılar, fuarın sağladığı temas ağını yeni iş fırsatlarına dönüştürmek için önümüzdeki dönemde de BTSO destekli proje ve faaliyetlerle yoluna devam etmesini arzu ediyor.

Organizasyon bilgisi: Junioshow Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı, 8-10 Eylül 2026, Bursa Fuar Merkezi. Düzenleyenler: KFA Fuarcılık (BTSO iştiraki) ve BEKSİAD.

BEBE VE ÇOCUK KONFEKSİYONU SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI BULUŞMA NOKTASI JUNİOSHOW BURSA ULUSLARARASI BEBE, ÇOCUK HAZIR GİYİM VE ÇOCUK İHTİYAÇLARI FUARI, YENİ İHRACAT BAĞLANTILARI VE YOĞUN İŞ GÖRÜŞMELERİYLE TAMAMLANDI. BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) İŞTİRAKİ KFA FUARCILIK İLE BEKSİAD İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN BULUŞMADA, YAKLAŞIK 110 FİRMA 50’YE YAKIN ÜLKEDEN GELEN YABANCI ALICILARLA BİR ARAYA GELDİ.