Kaburgacı Yaşar Usta Adana lezzet festivaline kaburga rüzgarı getiriyor

Adana Valiliği koordinasyonunda bu yıl 10. kez düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 9-11 Ekim tarihleri arasında Merkez Park'ta kapılarını açacak. Etkinliğin sponsorları arasına katılan Kaburgacı Yaşar Usta, Adana mutfağının öne çıkan lezzetlerinden kaburgayı ziyaretçilerle buluşturacak.

Festival programı ve katılımcı yelpazesi:

Festival, Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen gastronomi tutkunlarını ağırlayacak. Ziyaretçilere Adana kebabı, Adana şalgamı, ciğer, bici bici, analı kızlı, içli köfte ve taş kadayıf gibi kentte öne çıkan lezzetlerin yanı sıra yüzlerce yöresel yemek ve tatlı sunulacak. Etkinlik boyunca gastronomi atölyeleri, mutfak şovları, paneller, sergiler ve konserler yer alacak.

Kaburgacı Yaşar Usta'nın rolü ve mesajı:

Kaburgacı Yaşar Usta temsilcileri festivalde yer alarak Adana'nın yöresel tatlarının tanıtımına katkı sağlayacak. İHA muhabirine konuşan kebapçı Yaşar Aydın, organizasyonun kentin gastronomi kültürünü tanıtması açısından önemine dikkat çekti. Aydın, "Adana denildiğinde akla gelen önemli lezzetlerden birisi kaburgadır" ifadelerini kullandı.

Aydın ayrıca, "Adana'nın yöresel lezzetlerini festival kapsamında ziyaretçilerle buluşturacak olmaktan dolayı mutluyuz. Adana denildiğinde akla gelen önemli lezzetlerden birisi kebaptır. Festival boyunca hem Adana'dan hem de farklı şehirlerden gelen misafirlerimize lezzetlerimizi sunacağız" dedi.

Festival, katılımcılara hem yöresel tatları deneyimleme hem de Adana'nın kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı sunacak. Kaburgacı Yaşar Usta'nın sponsorluk desteğiyle kaburga, festivalin dikkat çeken duraklarından biri olmaya hazırlanıyor.

ADANA’DA BU YIL 10’UNCUSU DÜZENLENECEK ULUSLARARASI ADANA LEZZET FESTİVALİ’NE KABURGACI YAŞAR USTA SPONSOR OLARAK DESTEK VERECEK.