Kacper Tobiasz: Fenerbahçe sınavında galibiyeti hedefliyoruz

Kacper Tobiasz sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Polonyalı file bekçisi Kacper Tobiasz, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü yapılacak Fenerbahçe sınavı öncesi beklentilerini ve takımın hazırlık sürecini değerlendirdi. Kulübün tesislerinde Orhan Ak yönetiminde gerçekleşen antrenmanın yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdüğünü belirtti.

Antrenman süreci ve takım havası:

Antrenmanın ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başlayıp dar alanda çift kale maçla sona erdiğini aktaran Tobiasz, takıma katılalı kısa süre olduğunu hatırlatarak adaptasyon sürecinden memnun olduğunu söyledi. "Takıma katıldığım için gerçekten çok mutluyum" diyen oyuncu, takım içindeki güvenin kendisini motive ettiğini vurguladı.

Göztepe maçındaki penaltı ve not ritüeli:

Tobiasz, Göztepe karşılaşmasında kurtardığı penaltıyla ilgili olarak rakipleri analiz ettiğini ve maç öncesi aldığı notların kendisine yardımcı olduğunu anlattı. "Bu benim için bir ritüel. Rakipleri her zaman analiz ediyorum... bazen kendim için notlar alıyorum" ifadelerini kullandı ve bu sefer köşeyi doğru tahmin ederek notların işe yaradığını belirtti.

Fenerbahçe maçı stratejisi ve beklenti:

Ligdeki 5. hafta randevusu hakkında konuşan Tobiasz, karşılaşmanın diğer maçlardan farkı olmadığını ancak Fenerbahçe'nin Türkiye'deki güçlü ekiplerden biri olması nedeniyle yüksek tempolu bir mücadele beklediklerini söyledi. Son maçtaki galibiyetin moralleri yükselttiğini belirterek, 'Galip gelmeye çalışacağız. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız' dedi ve taraftarlardan desteğe ihtiyaç duyduklarını ekledi.

Milli takım hedefi:

Gelecekte milli takım forması giymeyi bir hedef olarak nitelendiren Tobiasz, bunun her futbolcunun hayali olduğunu ve başarı için sıkı çalışma ile azim gerektiğini vurguladı. Şansa bırakmak istemediğini belirten kaleci, elinden gelenin en iyisini yapıp fırsat bekleyeceğini söyledi.

Gaziantep FK, 14 Eylül Pazartesi günü oynanacak maç öncesi hazırlıklarına tesislerde devam ederken, Tobiasz ve arkadaşları sahada mücadeleci bir görüntü sergilemeyi amaçlıyor.

ANTRENMAN ÖNCESİ AÇIKLAMALARDA BULUNAN GAZİANTEP EKİBİNİN POLONYALI GENÇ KALECİSİ KACPER TOBİASZ, "FENERBAHÇE MAÇINDA GALİP GELMEYE ÇALIŞACAĞIZ" DEDİ.