Dolar 48,6002 +0,15%
Euro 56,3768 -0,02%
Bist 14.402,95 +0,06%
Altın Gram 6.857,32 -0,42%
EUR/USD 1,1597 -0,14%
Brent Petrol 103,85 -3,51%
--°

Kacper Tobiasz: Fenerbahçe sınavında galibiyeti hedefliyoruz

Gaziantep FK kalecisi Kacper Tobiasz, 14 Eylül'de oynanacak Fenerbahçe maçında ellerinden geleni yapacaklarını; penaltı ritüelinden ve milli hedeflerinden söz etti.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:21

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kacper Tobiasz: Fenerbahçe sınavında galibiyeti hedefliyoruz

Kacper Tobiasz sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Polonyalı file bekçisi Kacper Tobiasz, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü yapılacak Fenerbahçe sınavı öncesi beklentilerini ve takımın hazırlık sürecini değerlendirdi. Kulübün tesislerinde Orhan Ak yönetiminde gerçekleşen antrenmanın yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdüğünü belirtti.

Antrenman süreci ve takım havası:

Antrenmanın ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başlayıp dar alanda çift kale maçla sona erdiğini aktaran Tobiasz, takıma katılalı kısa süre olduğunu hatırlatarak adaptasyon sürecinden memnun olduğunu söyledi. "Takıma katıldığım için gerçekten çok mutluyum" diyen oyuncu, takım içindeki güvenin kendisini motive ettiğini vurguladı.

Göztepe maçındaki penaltı ve not ritüeli:

Tobiasz, Göztepe karşılaşmasında kurtardığı penaltıyla ilgili olarak rakipleri analiz ettiğini ve maç öncesi aldığı notların kendisine yardımcı olduğunu anlattı. "Bu benim için bir ritüel. Rakipleri her zaman analiz ediyorum... bazen kendim için notlar alıyorum" ifadelerini kullandı ve bu sefer köşeyi doğru tahmin ederek notların işe yaradığını belirtti.

Fenerbahçe maçı stratejisi ve beklenti:

Ligdeki 5. hafta randevusu hakkında konuşan Tobiasz, karşılaşmanın diğer maçlardan farkı olmadığını ancak Fenerbahçe'nin Türkiye'deki güçlü ekiplerden biri olması nedeniyle yüksek tempolu bir mücadele beklediklerini söyledi. Son maçtaki galibiyetin moralleri yükselttiğini belirterek, 'Galip gelmeye çalışacağız. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız' dedi ve taraftarlardan desteğe ihtiyaç duyduklarını ekledi.

Milli takım hedefi:

Gelecekte milli takım forması giymeyi bir hedef olarak nitelendiren Tobiasz, bunun her futbolcunun hayali olduğunu ve başarı için sıkı çalışma ile azim gerektiğini vurguladı. Şansa bırakmak istemediğini belirten kaleci, elinden gelenin en iyisini yapıp fırsat bekleyeceğini söyledi.

Gaziantep FK, 14 Eylül Pazartesi günü oynanacak maç öncesi hazırlıklarına tesislerde devam ederken, Tobiasz ve arkadaşları sahada mücadeleci bir görüntü sergilemeyi amaçlıyor.

ANTRENMAN ÖNCESİ AÇIKLAMALARDA BULUNAN GAZİANTEP EKİBİNİN POLONYALI GENÇ KALECİSİ KACPER TOBİASZ...

ANTRENMAN ÖNCESİ AÇIKLAMALARDA BULUNAN GAZİANTEP EKİBİNİN POLONYALI GENÇ KALECİSİ KACPER TOBİASZ, "FENERBAHÇE MAÇINDA GALİP GELMEYE ÇALIŞACAĞIZ" DEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tanju Çolak: İsmail Kartal kendini yenileyememiş, Montella santrforsuz oynuyor
images

Sol dizinde menisküs yırtığı tespit edilen Fethi Özer ameliyat edildi
images

Eski hocalar Körfez Gençlerbirliği tesislerinde takımı yalnız bırakmadı
images

İspanya’da yeni durak Madring: ilk büyük mücadele başlıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Efeler'de ruhsatsız yolcu taşımacılığına idari yaptırım uygulandı

Tunceli'de doğal bal sezonu açıldı, rekoltenin 900 tonu aşması bekleniyor

Gümüşova osb'de altyapı ve personel sorunlarına ortak çözüm adımı

Denizli Büyükşehir’den Buldanlı kadınlara yöresel pazar desteği

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı