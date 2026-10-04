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Kadifekale'nin silüetini koruyan Ballıkuyu dönüşümü teras evlerle şekilleniyor

İzmir Büyükşehir, Kadifekale silüetini koruyarak Ballıkuyu'yu topoğrafyaya uyumlu teras evlerle afetlere dayanıklı, düşük yoğunluklu bir yerleşime dönüştürüyor.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Kadifekale'nin silüetini koruyan Ballıkuyu dönüşümü teras evlerle şekilleniyor

Kent belleğini yaşatırken güvenli yaşam alanları oluşturuluyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın şehircilik vizyonu doğrultusunda, Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi yeniden ele alındı. Proje, kentin tarihi değerlerinden Kadifekale ve çevresinin kimliğini koruyarak, aynı zamanda afetlere karşı dirençli ve yaşanabilir mekânlar oluşturmayı hedefliyor. Çalışmaların odağında, tarihle uyumlu planlama, topoğrafyaya uygun tasarım ve düşük yoğunluklu yerleşim anlayışı bulunuyor.

Tarihi dokuya uyumlu planlama:

1990’lardan sonra bölge için hazırlanan imar planlarından farklı olarak, yapılan revizyonlarda alanın mevcut tarihî ve kültürel değerleri ile kentin silüetine etkisi önceliklendirildi. 2000 yılında tanımlanan yüksek yapılaşma haklarının, bölgenin çok parçalı mülkiyet yapısı ve tarihî kimlikle çelişmesi nedeniyle önceki planların uygulaması mümkün olmamıştı. Yeni yaklaşımda şehircilik ilkeleri ve kamu yararı gözetilerek kentsel tasarım ve mimari projeler yeniden hazırlandı.

Topoğrafyaya uyumlu teras evler:

Revize edilen projede, alana uygun teras ev modeli ve düşük yoğunluklu yerleşim öne çıkıyor. Bu düzenleme ile yapılaşmanın doğal eğimle bütünleşmesi, Kadifekale’nin kent silüetinin korunması ve bölgenin özgün karakterinin yaşatılması amaçlanıyor. Proje aynı zamanda afet risklerini azaltacak düzenlemeler, gelişmiş sosyal ve teknik altyapı ile açık ve ortak kullanım alanlarının artırılmasını da kapsıyor. İnsan odaklı bir şehirleşme anlayışıyla yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Hak sahipleriyle uzlaşma süreci:

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgede hak sahibi olanlarla uzlaşma görüşmelerini sürdürüyor. Yerinde dönüşüm ilkesi temelinde ilerlenecek uygulamada, Belediye Meclisi ve Encümen tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda vatandaşlara Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm Alanı’nda veya İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki diğer alanlarda yeni konut seçenekleri sunulacak. Uzlaşma sürecinin tamamlanmasının ardından proje adım adım hayata geçirilecek ve bölgenin hem tarihî kimliği korunmuş hem de afetlere karşı daha dirençli bir kent parçasına dönüşmesi sağlanacak.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTİN TARİHİ BELLEĞİNİN ÖNEMLİ PARÇALARINDAN KADİFEKALE VE...

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTİN TARİHİ BELLEĞİNİN ÖNEMLİ PARÇALARINDAN KADİFEKALE VE ÇEVRESİNİ, TARİHİ KİMLİĞİNİ KORUYAN VE AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ BİR KENT ANLAYIŞIYLA GELECEĞE TAŞIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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