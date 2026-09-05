Kadıköy’de bakkalın el yapımı dev kovanı mahalleye bal dağıtıyor

Feneryolu'nun bakkalı, dev kovanıyla mahalleye bal dağıtıyor

Fatih Bostan, Kadıköy Feneryolu Mahallesi'nde 29 yıldır bakkalcılık yapıyor ve mahallede "Laz Bakkal" olarak anılıyor. İşyerinin yanında kendi elleriyle inşa ettiği dev yuvarlak kovan ile arıcılığı sürdürüyor; ürettiği balı ticari amaç gütmeden mahalleliye tadımlık olarak ikram ediyor.

arı sevgisi ve kış bakımı:

Bostan, arıcılığın aileden geldiğini ve babasından devraldığı tutkunun peşinden gittiğini anlatıyor. "Arı ölür korkusuyla kışın ona elektrik battaniyesi bağladım, sardım üşümesin, donmasın diye," diyerek, mahallelinin arılara gösterdiği ilginin kendisini nasıl motive ettiğini aktarıyor. Her yıl kovan üzerinde iyileştirmeler yapıyor; teleferik ve makara sistemi gibi pratik düzenlemelerle arıların bakımını kolaylaştırdığını belirtiyor.

dev kovan ve rekor başvurusu:

Bostan, uzun araştırmaların ardından dünyada benzeri olmadığını düşündüğü yuvarlak bir kovan tasarlayıp inşa ettiğini söylüyor. "Dünyada yok böyle, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurusunu yaptım. Henüz bir dönüşü olmadı," ifadeleriyle rekor denemesi yaptığını aktarıyor. Kovanın yapımı için aile fertleri ve mahalleden ustalarla birlikte yaklaşık bir ay çalıştıklarını, bu süreçte "Ahmet abi"nin de katkı verdiğini kaydediyor.

mahalleyle paylaşım:

Üretilen balın satışını yapmayan Bostan, tümünü mahalleliye tadımlık olarak sunuyor ve bu uygulamanın dayanışma ruhunu güçlendirdiğini söylüyor. "Bu mahallenin arısı, benim değil yani..." sözleriyle kolektif bakımı vurguluyor. Mahalle arasında espiriyle dolaşan "Benim balımdan yiyen 70 yıl daha yaşar" ifadesi de ziyaretçilere küçük bir tatlı deneyimi vaat ediyor. Bostan, son beş yıldır bu şekilde bütün mahalleye ikram ettiklerini belirtiyor.

Projeyi aile işi olarak tanımlayan Bostan, küçük çocuğu ve büyük oğlunun da yapım sürecine dahil olduğunu, ustalarla birlikte çalışarak ortaya dikkat çeken ve paylaşım odaklı bir kovan çıkardıklarını aktarıyor: "Aile boyu bununla uğraştık... Ahmet abiyle beraber hep beraber çalışarak 1 ay bununla uğraştık."

KADIKÖY'DE 29 YILDIR BAKKALCILIK YAPAN FATİH BOSTAN, İŞ YERİNİN YANINDA KENDİ ELLERİYLE İNŞA ETTİĞİ DEVASA ARI KOVANIYLA GÖRENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR.