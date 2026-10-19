Kadın güreşinde Astana hedefi: İstiklal Marşı'nı okutmak

Hazırlık kampı ve programın detayları:

Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Ayhan Sucu, 23 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecek Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası öncesinde kamp çalışmalarını değerlendirdi. Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde 23 Eylül-21 Ekim tarihleri arasında sürdürülen kampın son derece planlı ve yoğun bir tempoda geçtiğini belirten Sucu, antrenmanların yalnızca fiziksel kapasiteyi artırmakla kalmayıp teknik ve taktik zenginliğe de odaklandığını ifade etti.

Programda temel olarak kuvvet ve teknik kombinasyonlarına yer verildiğini aktaran Sucu, rutin seanslar içinde '4 hareket, 4 güreş tekniği' uygulamalarıyla sporcuların patlayıcı kuvvetini teknik kapasiteleriyle harmanladıklarını söyledi. Ayrıca maç tipi güreş ve dörtlü seanslarla müsabaka temposu ve süre yönetimi üzerinde çalışıldığını, akşam seanslarının ise pozisyonel üstünlük ve parter çalışmaları için kullanıldığını vurguladı. Kamp sürecinde toparlanma ve kilo yönetimine önem verildiğini, programa stratejik dinlenme günleri ve 24 Ekim'deki kilo ayarlama seanslarının entegre edildiğini belirtti.

Uluslararası tempoya uyum ve rakip analizi:

Sucu, bu dönemde odaklarının yüksek tempolu uluslararası maç şartlarına birebir uyum sağlamak olduğunu söyledi. Rakiplerin minder trendleri analiz edilerek ilk dakikalardaki patlayıcı ataklara cevap verebilmek için reaksiyon çalışmaları ve aralıklı interval antrenmanlarına ağırlık verildi. Sıklet bazında öne çıkan rakiplerin baskın oyun stillerine karşı alternatif savunma ve kontra teknikleri geliştirildi ve maç tipi simülasyonlarla mental kırılmaların en aza indirilmesine çalışıldı.

Kadro, hedefler ve beklentiler:

Sucu, takımın fiziksel ve mental olarak zorlu rakiplerle mücadele edebilecek seviyede olduğunu vurguladı. Kadroda tecrübe ile gençlik arasında dengeli bir yapının kurulduğunu, bu harmanın madalya yarışında belirleyici olacağını söyledi. 'Kadın Güreşi A Milli Takımı olarak hedefimiz her uluslararası organizasyonda olduğu gibi burada da şanlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek ve İstiklal Marşı'mızı okutmaktır' ifadesiyle takımın temel hedefini özetledi ve sıkletlerde kürsünün en üst basamağını amaçladıklarını ekledi.

Uluslararası arenada Japonya, ABD, Ukrayna ve Çin gibi ülkelerin güçlü olduğunu kabul eden Sucu, buna rağmen Türkiye'nin son yıllarda yakaladığı istikrar ve başarılarla artık küresel rekabette dikkate alınan isimlerden biri haline geldiğini belirtti. Kura çekimi ve ilk tur eşleşmelerinin stratejik önemi bulunduğunu, güçlü rakiplerle erken turlarda karşılaşma ihtimaline karşı sporcuların mental olarak her senaryoya hazırlandığını vurguladı: rakibin kim olduğundan çok mindere yansıtılacak güreş karakteri ve taktik disiplinin belirleyici olduğunun altını çizdi.

Takım içi dayanışma, deneyim ve altyapı vurgusu:

Takımın omurgasını oluşturan isimler arasında Yasemin Tosun Çavuşoğlu, Evin Demirhan Yavuz ve Nesrin Baş gibi uluslararası tecrübe sahibi sporcuların bulunduğunu belirten Sucu, bu tecrübelerin genç sporculara rehberlik ettiğini söyledi. Kamp boyunca kurulan ailevi dayanışma ortamının motivasyonu artırdığı ve zorlu anlarda takımı ayakta tuttuğu vurgulandı.

Sucu, kalıcı başarı için altyapı çalışmalarının önemine de dikkat çekti. Kulüp çalışmalarının desteklenmesi, altyapıdan milli takıma geçişin bilimsel temellere oturtulması, yetenek tarama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve genç sporcuların eğitim hayatlarının desteklenmesinin gerekliliğini ifade etti. Ayrıca Astana'daki şampiyonanın yalnızca madalya mücadelesi olmadığını, aynı zamanda olimpiyat hazırlıkları açısından da önemli bir basamak olduğunu söyledi.

2026 Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek A Milli Güreş Takımı sporcuları ve sıkletleri: 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, 53 kiloda Zeynep Yetgil Kamal, 55 kiloda Tuba Demir, 57 kiloda Elvira Süleyman Kamaloğlu, 59 kiloda Bediha Gün, 62 kiloda Sevim Akbaş, 65 kiloda Ayşe Erkan, 68 kiloda Nesrin Baş, 72 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu ve 76 kiloda Kadriye Aksoy Koçak.

KADIN GÜREŞ MİLLİ TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ AYHAN SUCU