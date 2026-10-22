Kadın yumurtalarının yurtdışına satışına soruşturma: 8 şüpheli için tutuklama talebi

İstanbul merkezli soruşturmada savcılık işlemleri tamamlandı

İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı üreme hücresi ticareti operasyonunda gözaltına alınan 43 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı. Yapılan işlem sonucunda bazı şüpheliler hakkında tutuklama, bazıları hakkında ise adli kontrol tedbiri talep edildi.

Operasyonun kapsamı:

Soruşturma, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi tarafından yürütüldü. CİMER üzerinden gelen ihbar üzerine başlatılan incelemede, şebeke tarafından Türk vatandaşı kadınların yumurtalarının yurt dışına satıldığı belirlendi.

İstanbul merkezli olmak üzere toplam 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında haklarında işlem başlatılan 53 zanlıdan 44ü gözaltına alınırken, bir şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliye süreci ve sevk edilen şüpheliler:

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta tamamlanan işlemler neticesinde 8 şüpheli için tutuklama talep edildi, diğer 36 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, adliye sürecindeki gelişmeler ve soruşturmanın ilerleyişi yetkili birimler tarafından takip ediliyor.

Yasa dışı üreme hücresi ticareti operasyonunda 8 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi