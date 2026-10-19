Kadınların bedeninden gelir sağlanmasına geçit yok: 14 ilde koordineli operasyon

İstanbul merkezli soruşturma kapsamlı delillerle ilerliyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından paylaşılan bilgilere göre, insan bedeni üzerinden haksız kazanç sağlayan organize yapılara yönelik soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatıldı. CİMER üzerinden gelen ihbarın ardından yürütülen soruşturmada Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı üreme hücresi ticaretinin örgütlü şekilde yürütüldüğüne dair bulgular elde edildi.

Deliller ve ulaşılan bulgular:

HTS kayıtları, MASAK incelemeleri, yurt dışı seyahat bilgileri ve diğer delillerin değerlendirilmesi sonucunda, Türk vatandaşı kadınların yurt dışına yönlendirilerek maddi menfaat karşılığında yumurta satışına aracılık edildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında 41 kadının toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirdiği belirlendi; bu rakam hem operasyonun ölçeğini hem de ticaretin sürekliliğini gösteriyor.

14 ilde eş zamanlı operasyon ve gözaltılar:

Bugün İstanbul'un da aralarında bulunduğu 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheliler arasında 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörü bulunuyor. Bu kişilerden 36'sı yakalanarak gözaltına alındı; 1 şüphelinin cezaevinde olduğu, 7 şüphelinin ise yurt dışında tespit edildiği ve toplam 16 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bakanın değerlendirmesi ve son durum

Bakan Gürlek, soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına, operasyonda görev alan Emniyet Teşkilatına ve emeği geçen diğer kamu görevlilerine teşekkür etti. Açıklamasında, "Hiçbir maddi menfaat, insan onurunun ve beden bütünlüğünün üzerinde değildir" ifadelerini kullandı. Yetkililer, soruşturmanın ve adli süreçlerin titizlikle devam ettiğini, uluslararası bağlantıların araştırılmasının sürdüğünü bildirdi.

Operasyon, insan bedeni üzerinden kazanç sağlamaya yönelik organize suçlarla mücadelede kurumlar arası koordinasyonun ve delil temelli soruşturmanın önemini yeniden ortaya koydu. Adli süreç ilerledikçe soruşturma kapsamındaki bulguların ve sorumluların mahkeme sürecinde netlik kazanması bekleniyor.

Bakan Gürlek: "İnsan bedeni üzerinden haksız kazanç sağlayan suç yapılanmalarına geçit vermeyeceğiz"