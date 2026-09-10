Sinop’un tarihi mirası Fetih Müzesi ile geleceğe taşınıyor

Sinop’un Tarihî Lonca Kapısı fetih müzesi olarak yeniden işlevlendirilecek

Sinop’un köklü tarihi ve kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan çalışmalarda hız kesilmedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Sinop Fetih Müzesi Projesi çerçevesinde Tarihî Lonca Kapısı’nın müze işlevi kazanması hedefleniyor.

Projenin kapsamı:

Proje alanında rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmaları planlanıyor; ayrıca peyzaj, rekreasyon ve müze teşhir-tanzim düzenlemeleri yapılacak. Yürütülen incelemelerde alanın mevcut dokusuna zarar vermeden işlerin ilerletilmesine önem verildiği bildirildi.

Kent kültürüne ve turizme katkısı:

Tarihî yapının korunarak müzeleşmesiyle Sinop’un kent hafızasının ve fetih ruhunun gelecek kuşaklara taşınması amaçlanıyor. Tamamlandığında Fetih Müzesi'nin kentin kültür ve turizm hayatına katkı sağlaması ve tarihî kimliğin tanıtılmasında önemli bir rol üstlenmesi öngörülüyor.

SİNOP VALİSİ MUSTAFA ÖZARSLAN, TARİHÎ LONCA KAPISI’NA SİNOP FETİH MÜZESİ İŞLEVİ KAZANDIRILMASI AMACIYLA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN PROJE ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.