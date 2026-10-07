Dolar 49,1140 -0,12%
Euro 54,9990 -0,63%
Bist 12.077,31 -2,40%
Altın Gram 6.534,59 -1,17%
EUR/USD 1,1176 -0,77%
Brent Petrol 101,50 +0,91%
--°

Kadiruşağı’nda yarım asırlık köprü problemi iki kemerle sona eriyor

Yeşilyurt Belediyesi, Kadiruşağı Mahallesi'nin yaklaşık 50 yıllık köprü sorununu iki yeni kemer köprü inşa ederek çözüme kavuşturuyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kadiruşağı’nda yarım asırlık köprü problemi iki kemerle sona eriyor

Kadiruşağı’nda yarım asırlık köprü sorunu gideriliyor

Yeşilyurt Belediyesi, Kadiruşağı Mahallesi’nde yaklaşık 50 yıldır devam eden ulaşım ve güvenlik sorununu iki yeni köprüyle çözme çalışmasını başlattı. Belediye ekipleri, proje talimatını veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit yönetiminde sahada çalışmalarını sürdürüyor.

çalışmanın teknik detayları:

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından inşa edilen köprüler, her biri 6,5 metre iç açıklığa, 12,5 metre uzunluğa ve 6,5 metre yüksekliğe sahip iki kemer yapı olarak planlandı. Tasarım, mevcut ulaşım akslarını güçlendirirken mahalle içi geçişlerin daha güvenli ve kesintisiz olmasını hedefliyor.

yerel yönetim ve mahalle tepkisi:

Başkan Geçit, Kadiruşağı ziyaretleri sırasında muhtar ve mahalle sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda çalışmaları hızlandırdıklarını vurguladı: "Vatandaşlarımızın talebini dikkate alarak en kısa sürede çalışmalarımızı başlattık. Kadiruşağı’nda verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz."

Mahalle Muhtarı Yılmaz Kılınç ise yıllardır çözüm bekleyen sorunun giderilmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, Başkan Geçit ve projede emeği geçenlere mahalle sakinleri adına teşekkür etti. Tamamlandığında köprülerin bölgeye erişim kolaylığı ve yaşam kalitesi açısından somut katkı sağlaması bekleniyor.

KADİRUŞAĞI MAHALLESİNİN 50 YILLIK KÖPRÜ SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

KADİRUŞAĞI MAHALLESİNİN 50 YILLIK KÖPRÜ SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Küsget ve 25 Aralık sanayi yollarında kapsamlı onarım
images

Harran'da köyler arası ulaşım 10 kilometrelik yolla yenileniyor
images

Beyşehir'de sürdürülebilir avcılık için sıkı denetim
images

Tuzluca'da yaralı kerkenez sağlığına kavuşup doğaya salındı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

mikel arteta ile yeni dönem: sözleşme 2030'a uzatıldı

Alanya'nın d-400 kavşağında çarpışma: kaza anı kamerada, 2 yaralı

Kayserispor’a FIFA gölgesi: yeni tescil yasağı ve artan yükümlülük

Altyapı şikayetleri değil kentin geleceği önceliğimiz

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi