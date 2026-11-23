Kağıthane'de çağrı merkeziyle erişim kolaylaştı

Kağıthane Belediyesi, ilçe sakinlerinin belediye hizmetlerine hızlı ve güvenilir biçimde ulaşması için Çağrı Merkezi üzerinden hizmet veriyor. Vatandaşlar, 444 23 00 numaralı hat ile talep, öneri ve şikâyetlerini iletebiliyor; iletilen başvurular ilgili birimlere aktarılıyor ve süreç takip ediliyor.

Başvuru süreci ve takip:

Belediyeye ulaşan her başvuru, ilgili birimler tarafından değerlendiriliyor ve çözüm sürecine alınıyor. Başvuruların takibi yapılarak vatandaşlara süreç ve sonuç hakkında bilgi veriliyor; bu sayede iletilen bildirimlerin karşılıksız kalmaması hedefleniyor. Vatandaşlara verilen geri bildirimler, hizmet kalitesinin korunması ve şeffaflığın sağlanmasında önemli rol oynuyor.

Çok kanallı iletişim ve hizmet planlaması:

Çağrı Merkezi hizmetleri yalnızca telefonla sınırlı değil; belediyenin internet sitesi üzerinden iletilen başvurular da değerlendirmeye alınarak gereken süreçlere dâhil ediliyor. Elde edilen başvuru verileri, ilçenin önceliklerini ve ihtiyaç alanlarını tespit etmeye yardımcı oluyor; bu verilerle hizmet planlamaları ve iyileştirme çalışmalarına yön veriliyor.

Kağıthane Belediyesi, vatandaşlardan gelen geri bildirimlere göre çalışmalarını şekillendirerek hizmetlerin vatandaşların ihtiyaçlarına uygun ve erişilebilir olmasını sağlamayı sürdürüyor. Çağrı Merkezi aracılığıyla kurulan doğrudan iletişim, ilçe sakinlerinin belediye hizmetlerine daha kolay ulaşmasını destekliyor.

KAĞITHANE BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN BELEDİYE HİZMETLERİYLE İLGİLİ TALEP VE BİLDİRİMLERİNİ KOLAYCA İLETEBİLMELERİ İÇİN ÇAĞRI MERKEZİ ÜZERİNDEN HİZMET SUNMAYI SÜRDÜRÜYOR.