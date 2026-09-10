Şehirde erişim kolaylaşıyor: SEAH Korucuk'ta 10 yataklı kemoterapi ünitesi

Korucuk Kampüsü'ne ek onkoloji kapasitesi

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk Kampüsü Tıbbi Onkoloji Kliniği bünyesinde yeni kurulan 10 yataklı kemoterapi uygulama ünitesi resmen hizmete girdi. Açılış törenine İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, SEAH Başhekimi Doç. Dr. Fatih Güneysu, Tıbbi Onkoloji Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. İlhan Hacıbekiroğlu, Hematoloji Kliniği'nden Prof. Dr. Tuğba Hacıbekiroğlu ile hastane yöneticileri ve klinik ekibi katıldı.

Klinik kapasitesi ve hasta yoğunluğu:

Tıbbi Onkoloji Kliniği'nde toplam 35 yataklı servis (bunların 15'i palyatif ünitede), 8 poliklinik ve 60 yataklı kemoterapi uygulama ünitesi bulunuyor. Merkez, yılda yaklaşık 3 bin yeni kanser hastası değerlendiriyor ve yaklaşık 75 bine yakın poliklinik başvurusuna hizmet veriyor.

Araştırma ve tedaviye erişim:

Hastaların güncel tedavilere erişimini desteklemek üzere Klinik Araştırmalar Merkezi bünyesinde yürütülen 40 Faz 2 ve Faz 3 araştırması ile klinikte hastalara gelişmiş tedavi seçenekleri sunuluyor. Yeni ünitenin hizmete alınması, mevcut kapasitenin güçlendirilmesi ve tedavi akışının iyileştirilmesi hedefleriyle ilişkilendirildi.

Yetkililerin değerlendirmesi:

Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, Tıbbi Onkoloji Kliniği’nin Sakarya ve çevre illere hizmet verdiğini belirterek, "Amacımız, vatandaşlarımızın güncel ve nitelikli onkoloji hizmetlerine kendi şehirlerinde ulaşabilmelerini sağlamak" ifadelerini kullandı.

SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (SEAH) KORUCUK KAMPÜSÜ'NDE HİZMET VEREN TIBBİ ONKOLOJİ KLİNİĞİ BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN 10 YATAKLI YENİ KEMOTERAPİ UYGULAMA ÜNİTESİ HİZMETE AÇILDI.