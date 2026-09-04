Kahramanmaraş davasında baba adalet istedi: sorumlular en ağır cezayı almalı

Kahramanmaraş'taki ilk duruşma öncesi aile açıklaması

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda 11 yaşındaki oğlu Adnan Göktürk Yeşil'i kaybeden Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden baba Abdullah Cevdet Yeşil, davanın takipçisi olacaklarını bildirdi. Olayın ardından açılan davanın ilk duruşması, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

aileden açıklama:

Acılı baba Yeşil, basın önünde yaptığı açıklamada hem yüreklerindeki derin acıyı hem de adalet beklentisini dile getirdi. Yeşil, 'Yüce Türk adaletine ve devletimize güvenimiz sonsuzdur' sözlerini tekrarlayarak, olayda sorumluluğu olan herkesin hesabını vermesini istediklerini vurguladı.

Yeşil, duruşmada hazır bulunacaklarını belirterek, anne, baba ve diğer yetkililerin ihmali veya sorumluluğu varsa bunun ortaya çıkarılmasını ve hak edilen cezaların uygulanmasını talep etti. Aile, toplumun ve diğer yakınlarının desteğini beklediklerini de ifade etti.

dava süreci ve beklentiler:

Davanın adli süreç boyunca aile, gelişmeleri yakından takip edeceğini söyledi. Açıklamada, soruşturma ve mahkeme sürecinin sonuna kadar takipçi olunacağı; adaletin tecelli etmesi yönündeki beklenti ve inancın korunacağı kaydedildi. Yeşil ailesi, hem yaşanan kaybın hesabını sormak hem de benzer acıların tekrar etmemesi için yasal zeminde gerekli adımların atılmasını istiyor.

Mahkeme sürecinin ilerlemesi ve alınacak kararlar, hem mağdur aile hem de toplum nezdinde yakından izlenecek. Aile, yapılan açıklamada sorumluların en ağır cezayı alması talebini bir kez daha yineledi.

ABDULLAH CEVDET YEŞİL