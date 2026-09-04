Dolar 48,4360 +0,05%
Euro 56,3138 +0,02%
Bist 13.985,46 +0,38%
Altın Gram 7.038,16 -0,45%
EUR/USD 1,1631 +0,00%
Brent Petrol 95,69 +0,18%
--°

Kahramanmaraş davasında baba adalet istedi: sorumlular en ağır cezayı almalı

Kahramanmaraş'ta okul saldırısında 11 yaşındaki oğlu Adnan'ı kaybeden Abdullah Cevdet Yeşil, duruşmayı takip edeceklerini ve adalet talep ettiklerini söyledi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kahramanmaraş davasında baba adalet istedi: sorumlular en ağır cezayı almalı

Kahramanmaraş'taki ilk duruşma öncesi aile açıklaması

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda 11 yaşındaki oğlu Adnan Göktürk Yeşil'i kaybeden Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden baba Abdullah Cevdet Yeşil, davanın takipçisi olacaklarını bildirdi. Olayın ardından açılan davanın ilk duruşması, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

aileden açıklama:

Acılı baba Yeşil, basın önünde yaptığı açıklamada hem yüreklerindeki derin acıyı hem de adalet beklentisini dile getirdi. Yeşil, 'Yüce Türk adaletine ve devletimize güvenimiz sonsuzdur' sözlerini tekrarlayarak, olayda sorumluluğu olan herkesin hesabını vermesini istediklerini vurguladı.

Yeşil, duruşmada hazır bulunacaklarını belirterek, anne, baba ve diğer yetkililerin ihmali veya sorumluluğu varsa bunun ortaya çıkarılmasını ve hak edilen cezaların uygulanmasını talep etti. Aile, toplumun ve diğer yakınlarının desteğini beklediklerini de ifade etti.

dava süreci ve beklentiler:

Davanın adli süreç boyunca aile, gelişmeleri yakından takip edeceğini söyledi. Açıklamada, soruşturma ve mahkeme sürecinin sonuna kadar takipçi olunacağı; adaletin tecelli etmesi yönündeki beklenti ve inancın korunacağı kaydedildi. Yeşil ailesi, hem yaşanan kaybın hesabını sormak hem de benzer acıların tekrar etmemesi için yasal zeminde gerekli adımların atılmasını istiyor.

Mahkeme sürecinin ilerlemesi ve alınacak kararlar, hem mağdur aile hem de toplum nezdinde yakından izlenecek. Aile, yapılan açıklamada sorumluların en ağır cezayı alması talebini bir kez daha yineledi.

ABDULLAH CEVDET YEŞİL

ABDULLAH CEVDET YEŞİL

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Silivri açıklarında çarpışmanın ön tespit raporu iki kaptanın kusurlu olduğunu o...
images

Tekirdağ'da son anda müdahale: tır şoförünün refleksi faciayı önledi
images

Mersin limanında gaz sızıntısı şüphesi, çalışanlar tahliye edildi
images

Enerji hattındaki kopma Beşkonak'ta orman yangınına dönüştü, ekipler kısa sürede...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Heybelerle Anadolu'nun taşınan hafızası Sanat Melikgazi'de

Nazilli'de eylül boyunca 25 noktada yol konforu hedefleniyor

Ergani'de yaralanan taraftar: diyarbakırda hoşgörü ve kardeşlik gördüğünü söyledi

Zabıta haftasında çocuklara güvenli okul yolu eğitimi

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı