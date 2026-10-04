Kahramanmaraş değerlerini TEKNOFEST’te tanıtıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel, gastronomik ve gençlik alanındaki zenginliklerini geniş kitlelere duyurmak amacıyla Şanlıurfa’da düzenlenen TEKNOFEST alanında yer aldı. Festival, Şanlıurfa GAP Havalimanında devam ederken, belediyenin gençlik markası Pusula Maraş tarafından kurulan stant ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Pusula Maraş standı: gençlerin çalışmaları ve ödüller:

Standda, Kahramanmaraşlı gençlerin TEKNOFEST kapsamında geliştirdiği ve çeşitli kategorilerde ödüle layık görülen projeler sergileniyor. Ziyaretçilere gençlerin teknoloji, inovasyon ve bilim alanındaki üretimleri hakkında bilgiler veriliyor; böylece Kahramanmaraşlı gençlerin çalışmalarının Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcılarla buluşması sağlanıyor. Pusula Maraş, kent gençliğinin yaratıcılığını ve yeni nesil üretimlerini öne çıkarma görevi üstleniyor.

Gastronomi ve ziyaretçi deneyimi:

Teknoloji ve gençlik odaklı içeriklerin yanı sıra standda Kahramanmaraş’ın zengin gastronomi kültürü de tanıtılıyor. Ziyaretçilere şehrin yöresel lezzetleri ikram edilirken kent mutfağının bilinirliğinin artmasına katkı sağlanıyor. Festival katılımcıları Kahramanmaraş dondurması başta olmak üzere tarhana, fıstık ezmesi, samsa ve diğer yöresel tatları tanıma ve tatma imkânı buluyor.

Pusula Maraş standı, festival alanındaki ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor; Kahramanmaraş’ın hem kültürel hem de teknolojik değerlerini aynı çatı altında buluşturan bu tanıtım faaliyetleri devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin standı, 4 Ekim Pazar günü saat 19.00a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞANLIURFA'DA DÜZENLENEN TEKNOFEST'TE AÇTIĞI PUSULA MARAŞ STANDINDA GENÇLERİN ÖDÜLLÜ PROJELERİNDEN ŞEHRİN YÖRESEL LEZZETLERİNE KADAR KAHRAMANMARAŞ'IN FARKLI DEĞERLERİNİ ZİYARETÇİLERE TANITIYOR.