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kahramanmaraş merkezli silah ticaretinde üç şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve ekipman ele geçirildi; 7 gözaltından 3'ü tutuklandı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 12:14

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 12:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

kahramanmaraş merkezli silah ticaretinde üç şüpheli tutuklandı

operasyonun kapsamı:

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Eylül tarihinde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve silah ve mühimmat ticareti suçlarına yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi. Operasyon, Kahramanmaraş merkezli olmak üzere Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi ile Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde eş zamanlı gerçekleştirildi.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Bulunanlar arasında 1 AK-47 piyade tüfeği, 6 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca, bin 110 fişek ve 57 kartuş yer aldı. Ayrıca 6 piyade tüfeği şarjörü, 3 tabanca şarjörü, 3 gündüz görüş dürbünü ve 9 tabanca kabze kapağı da ele geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan adliyeye sevk edilenlerin işlemleri sonucunda 4 kişi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı, diğer 3 şüpheli tutuklanarak Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Soruşturmayı yürüten birimler, ele geçirilen malzemeler ve şüpheliler arasındaki bağlantıları tespit etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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