kahramanmaraş merkezli silah ticaretinde üç şüpheli tutuklandı

operasyonun kapsamı:

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Eylül tarihinde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve silah ve mühimmat ticareti suçlarına yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi. Operasyon, Kahramanmaraş merkezli olmak üzere Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi ile Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde eş zamanlı gerçekleştirildi.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Bulunanlar arasında 1 AK-47 piyade tüfeği, 6 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca, bin 110 fişek ve 57 kartuş yer aldı. Ayrıca 6 piyade tüfeği şarjörü, 3 tabanca şarjörü, 3 gündüz görüş dürbünü ve 9 tabanca kabze kapağı da ele geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan adliyeye sevk edilenlerin işlemleri sonucunda 4 kişi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı, diğer 3 şüpheli tutuklanarak Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Soruşturmayı yürüten birimler, ele geçirilen malzemeler ve şüpheliler arasındaki bağlantıları tespit etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

ELE GEÇİRİLENLER