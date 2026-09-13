Kahramanmaraş'ta güneşten tasarruf: belediye santrali aylık 5 bin haneye enerji sağlıyor

Kahramanmaraş güneş enerji santralinde tam kapasite üretim sürüyor:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Pazarcık Karabıyıklı Mahallesi'nde kurulan Kahramanmaraş Güneş Enerji Santrali tam kapasite üretime devam ediyor. Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu'nun finansal desteğiyle hayata geçirilen ve toplam 200 Milyon TL yatırımla tamamlanan tesisin açılışı 18 Temmuz'da gerçekleştirilmişti. Yenilenebilir enerji üretimiyle belediyenin enerji altyapısını güçlendirmeyi, enerji maliyetlerini azaltmayı ve bölgenin temiz enerji potansiyelini değerlendirmeyi hedefleyen proje, şehir için stratejik bir yatırım olarak öne çıkıyor.

Kurulum ve teknoloji:

Santral 100 bin metrekarelik bir alana kuruldu ve sahada 10 bin 400 adet çift taraflı güneş paneli yer alıyor. Toplam kurulu güç 6 megavat olan tesis, çift taraflı paneller sayesinde üst yüzeyin yanı sıra zeminden yansıyan ışınları da arka yüzeyde değerlendiriyor; bu albedo etkisiyle enerji verimliliği artırılıyor. Bu özellikleriyle Kahramanmaraş Güneş Enerji Santrali, yerel yönetimler tarafından şehre kazandırılan en büyük güneş enerji tesislerinden biri olma niteliği taşıyor.

Üretim, tasarruf ve su yönetimi:

Tesisin aylık ortalama üretimi 1 milyon kilovat saat seviyesinde seyrediyor; bu üretim miktarı yaklaşık olarak 5 bin hanenin bir aylık elektrik tüketimine eşdeğer. Santral, Büyükşehir Belediyesinin toplam enerji ihtiyacının yaklaşık %60'ını karşılaması planlanan bir kapasite sunuyor. Yenilenebilir enerjiyle fosil yakıtlara dayalı tüketimin azaltılmasına katkı sağlanırken, tesisten beklenen ekonomik etki de öne çıkıyor: Belediyenin enerji giderlerinde aylık yaklaşık 4 Milyon TL, yıllık bazda ise yaklaşık 50 Milyon TL tasarruf öngörülüyor.

Santralde panellerin verimliliğini korumak amacıyla kullanılan temizlik suyu tamamen yerel kaynaklardan temin ediliyor. Sahada kurulan su hasadı altyapısıyla idari binanın çatısından ve santral arazisinden toplanan yağmur suları özel drenaj hatlarıyla depolama havuzlarına yönlendiriliyor. Toplanan su, ileri teknoloji ters ozmoz arıtma ünitesinden geçirilerek minerallerinden arındırılmış yüksek saflıkta suya dönüştürülüyor ve panellerin periyodik yüzey temizliğinde kullanılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, santralin sağlayacağı yıllık yaklaşık 50 Milyon TL'lik tasarrufu yalnızca enerji giderlerinde azalma olarak görmüyor; bu kaynak, ulaşım, altyapı, çevre, sosyal belediyecilik ve diğer hizmet alanlarındaki yeni yatırımların finansmanında kullanılacak. Böylece Kahramanmaraş Güneş Enerji Santrali hem şehrin enerji ihtiyacına yenilenebilir bir çözüm sunuyor hem de belediye bütçesine katkı sağlayarak yeni projelere kaynak oluşturuyor.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ TAM KAPASİTE ÜRETİME DEVAM EDİYOR. AYLIK ORTALAMA 1 MİLYON KİLOVAT SAAT TEMİZ ENERJİ ÜRETEN TESİS, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ENERJİ İHTİYACININ YAKLAŞIK YÜZDE 60’INI KARŞILIYOR.