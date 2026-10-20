Kahramanmaraş'ta öğrenciler kitap fuarında okuma tutkusu keşfediyor

Fuar, öğrencilerle buluşuyor:

Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO Edebiyat Şehri unvanına sahip Kahramanmaraş'ta düzenlenen 11. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla şehirde farklı yaş gruplarından okurları bir araya getiriyor. 'Gel ve Fark Et' temasıyla açılan etkinlik, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor ve açıldığı ilk günden itibaren yoğun bir ilgiyle karşılaşıyor.

Okul gruplarının yoğun katılımı:

Fuar gün boyunca okul gruplarının akınına uğruyor; yayınevleri stantları öğrencilerin ilgisini çekiyor. Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin fuara erişimini kolaylaştırmak amacıyla gün boyu okullara servis hizmeti sağlıyor. Bu sayede farklı okullardan gelen genç ziyaretçiler, yayınevlerinin stantlarını dolaşıp kitapları inceleme, sorgulama ve satın alma imkânı buluyor.

Stantlar ve okuma kültürünün güçlenmesi:

Fuar alanındaki stantlar, hem popüler hem de farklı türlerde eserleri bir arada sunarak genç okurların tercihlerini genişletiyor. Katılımcılar kitapları yakından görüp sayfalarını inceleyebiliyor; bu deneyim, öğrencilerin kitaplarla kurduğu bağın güçlenmesine katkıda bulunuyor. Okuma alışkanlığının teşvik edildiği bu ortam, gençlerin edebi keşiflerini destekliyor.

Öğrencilerin izlenimleri:

Fuara katılan öğrenciler etkinlikten memnuniyetlerini dile getiriyor. Okuluyla birlikte fuarı ziyaret ettiğini belirten Hümeyra Kasımoğlu, 'Kitap fuarı çok güzel bir yer, bir sürü kitap var. Buraya herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Macera kitaplarını çok seviyorum ve aradığım birçok kitap burada mevcut. Kitap fuarını bizimle buluşturan Fırat Görgel Başkanıma çok teşekkür ederim' dedi.

Bir diğer katılımcı Zümra Yaşar ise 'Kitap okumayı çok seviyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum, burada bir sürü kitap var ve birkaç kitap aldım, onları en kısa sürede okuyup bitireceğim' ifadelerini kullandı. Hatice Tekiş ise fuar ortamını 'Çok güzel bir ortam var, bütün kitap yayınevlerinin kitapları çok güzel. Kitap okumanın güzelliğini burada çok daha iyi anlıyorum' sözleriyle özetledi.

11. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, hem yayınevleri hem de genç okurlar için önemli bir buluşma noktası olmaya devam ediyor; fuarın süresi boyunca öğrencilerin katılımının sağlanması ve okuma kültürünün canlı tutulması hedefleniyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA DÜZENLENEN 11. ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ KİTAP FUARI, ŞEHRİN FARKLI NOKTALARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN YOĞUN KATILIMIYLA DEVAM EDİYOR