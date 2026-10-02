Kahramanmaraş’ta temel kazısı sonrası çöken yol mahalleyi zor durumda bıraktı

Kahramanmaraş'ta temel kazısı sonrası yol çöktü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Aslanbey Mahallesi 7033 Sokak mevkiinde, yaklaşık 27 Ağustos tarihinde başlayan temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Olayın ardından yol çöktü, bölgedeki iki bina boşaltıldı ve mahalle halkı yaklaşık 36 gündür sorunun çözülmesini bekliyor.

mahalle sakinlerinin iddiaları:

Vatandaşlar, bölgede daha önce ağır hasarlı olan bir binanın yıkıldığı ve yıkımı gerçekleştiren firma tarafından istinat duvarının da kaldırıldığını belirtiyor. Mahalle sakinlerinden Murat Çolakoğlu, “Burası 27 Ağustos’ta toprak kaymasından dolayı yol da dahil olmak üzere komple çöktü. Binamız tehlikeye girmişti. O zaman binayı boşalttılar. Biz 10 gün boyunca binaya girememiştik. Dışarıda kaldık. Ondan sonra belediyede hiç muhatap bulamadık. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı ile görüşmek istedik, görüşemedik bir türlü. Ne zaman gitsek müsait değil, toplantıda. İmar müdürüyle 2-3 sefer görüştük ama herhangi bir icraat kesinlikle yok,” diyerek yetkili mercilerle iletişim eksikliğine dikkat çekti.

riskler, ihbarlar ve beklenti:

Çolakoğlu, mahalledeki 8 dairede yaklaşık 40 kişinin yaşadığını belirterek yağmurun başlamasıyla çatlakların arttığını ve geceleyin korktukları için uyuyamadıklarını ifade etti. Bir diğer mahalle sakini İbrahim Merk ise daha önce perdenin kırıldığını ve bunu müteahhite bildirdiğini, uyarının dikkate alınmadığını söyledi: “Bak bu perde betonu kırdıysan hemen yapman lazım. Burası sulak bölge. Toprakta kayma olabilir’ dedim. ’Tamam’ dedi, es geçti. Bir buçuk iki aydan beri böyle.”

Mahalleliler, çöken yol ve boşaltılan binaların yarattığı tehlike karşısında yetkililerden acil müdahale talep ediyor. Şu anda bölgedeki iki binanın boşaltıldığı, diğer apartmanın da risk altında olduğu; vatandaşların can güvenliği endişesi taşıdığı vurgulanıyor. Yetkililerle yapılan başvurulardan sonuç alamadıklarını belirten halk, yolun açılması ve gerekli güçlendirme çalışmalarının yapılmasını bekliyor.

Kahramanmaraş'ta temel kazısı sırasında toprak kaydı, yol çöktü, vatandaşlar mağdur oldu