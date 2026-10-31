Kahramanmaraş'ta toprak suya kavuştu, buğday ekimleri başladı

Andırın tarlalarında yeni bir dönem başladı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde sonbahar yağmurlarının etkisiyle tarlarda hareketlilik gözlemlendi. Kurak geçen yazın ardından gelen yağışlar toprağın nem dengesini yeniden sağlayınca üreticiler ekim hazırlıklarını hızlandırdı.

Yağışın tarlalara etkisi:

Andırın genelinde gerçekleşen yağışlar, toprakta mevsim normallerine uygun nem oranı oluşturarak ekim için uygun koşulları hazırladı. Bu sayede sürülmüş ve hazırlanan tarlarda buğday tohumları toprakla buluşturuluyor.

Çiftçilerin çalışmaları ve beklentileri:

Çiftçiler sabahın erken saatlerinden itibaren traktörlerle tarlalara dönerken, ekim çalışmaları süratle ilerliyor. Üreticiler, yağışların zamanında gelmesinin bu yıl ürün kalitesi ve rekolte üzerinde olumlu yansımaları olmasını umut ediyor.

Hazırlık ve ekim süreçlerinin tamamlanmasının ardından bölgedeki tarımsal faaliyetlerin takip edildiği, yağış düzeninin korunmasının üretim açısından belirleyici olacağı belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SONBAHAR YAĞMURLARININ ARDINDAN TARLALARDA HAREKETLİLİK BAŞLADI