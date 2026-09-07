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Kahramanmaraş'ta yağış ve sıcaklık mısır verimini düşürdü

Kahramanmaraş'ta Şubat-Mart ekimi mısırın hasadına başlandı; yağışların ardından gelen sıcaklıklar dane dolumunu etkileyerek verimde yüzde 20-30 kayba yol açtı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kahramanmaraş'ta yağış ve sıcaklık mısır verimini düşürdü

Kahramanmaraş'ta mısır hasadı başladı

Kahramanmaraş'ta Şubat ve Mart aylarında birinci ürün olarak ekilen mısırların hasadına başlandı. Kent genelinde süren hasatta, özellikle Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde yoğun bir biçimde yürütülen çalışmalarda biçerdöverler tarlalarda çalışma yapıyor. Ürünler büyük oranda hayvan yemi ve tavuk yemi olarak değerlendirilecek.

hasat alanları ve verim:

Yetkililer, kent genelinde yaklaşık 28 bin dönüm alanda mısır ekiminin yapıldığını belirtiyor. Bölgede dönüm başına ortalama 1 ton 100 ile 1 ton 200 kilogram arasında verim alındığı ifade edilirken, bu yıl verimde geçen yıllara göre bir düşüş yaşandığı vurgulandı. Serbest piyasada mısır fiyatının şu an için yaklaşık 14 lira civarında seyrettiği bildirildi.

çiftçilerin değerlendirmeleri ve nedenleri:

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, yağışların fazla olmasının ardından aniden yükselen sıcaklıkların mısırın dane doldurma dönemini olumsuz etkilediğini belirtti. Çetinkaya, verimin yağışlardan kaynaklı olarak düştüğünü söyleyerek, bu nedenle çiftçilerin buruk bir hasat dönemi geçirdiğini vurguladı ve "Bu nedenle verim kaybı yaşıyoruz" dedi. Oda başkanı, mevcut verim kaybının yıllara göre %20 ile %30 civarında olduğunu aktardı.

Üreticiler de aynı problemi dile getiriyor. Çiftçi Mustafa Kuzugüden, önceki yıla kıyasla bu yıl mısır veriminin zayıf olduğunu, bol yağışların ardından gelen sıcaklıkların dane dolumunu olumsuz etkilediğini söyledi. Kuzugüden, ürünlerin büyük ölçüde tüccarlara gittiğini ve oradan hayvan yemi olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Hasadın sürmesiyle birlikte tarlalardaki çalışmalar devam ediyor, ancak üreticiler düşük verim nedeniyle beklentilerinin altında bir gelirle sezonu tamamlamayı öngörüyor.

KAHRAMANMARAŞ’TA YAKLAŞIK 28 BİN DÖNÜM ALANDA EKİLEN MISIRDA HASAT DÖNEMİ BAŞLARKEN, BU YIL...

KAHRAMANMARAŞ’TA YAKLAŞIK 28 BİN DÖNÜM ALANDA EKİLEN MISIRDA HASAT DÖNEMİ BAŞLARKEN, BU YIL YAĞIŞLARIN ETKİSİYLE YÜZDE 20-30 ARASINDA VERİM KAYBI YAŞANIYOR. KİLOGRAMI YAKLAŞIK 14 LİRADAN SATILAN MISIR, HAYVAN VE TAVUK YEMİ OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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