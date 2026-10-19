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kâhta kitap günleri: on günde 70 bin ziyaretçi, 40 bin kitap satışıyla kültür hareketliliği

Kâhta'da 9-18 Ekim'de düzenlenen 2. Kitap Günleri'ni yaklaşık 70 bin kişi ziyaret etti; etkinlikte 40 bin civarında kitap satıldı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Hazal Tunç

kâhta kitap günleri: on günde 70 bin ziyaretçi, 40 bin kitap satışıyla kültür hareketliliği

etkinliğin genel görünümü:

Kâhta Belediyesi tarafından 9-18 Ekim tarihlerinde düzenlenen 2. Kitap Günleri, on gün boyunca ilçede yoğun bir kültürel hareketlilik yarattı. Organizasyonun kapanışında, etkinliği yaklaşık 70 bin kişinin ziyaret ettiği ve yaklaşık 40 bin kitap satışının gerçekleştiği açıklandı. Belediye ve yerel paydaşların ortak çabasıyla düzenlenen fuar, geçen yıla kıyasla artan katılımla dikkat çekti.

katılımcılar ve program içeriği:

Etkinlikte toplam 68 yazar, 75 yayınevi ve 31 kitap satış noktası yer aldı. Düzenlenen söyleşi, panel ve imza programları sayesinde hemşeriler, yazarlarla doğrudan iletişim kurma imkânı buldu; öğrenciler ve öğretmenlerin etkin katılımı genç kuşaklarda okuma alışkanlığının desteklenmesi açısından öne çıktı.

On gün süren organizasyonda kitap stantlarının yanı sıra imza seansları ve söyleşiler, edebiyat-tarih ve kültür eksenli oturumlarla çeşitlendirildi. Katılımcı profili arasında yayınevleri temsilcileri, öğretmenler, okul yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları da yer aldı; bu bileşim etkinliğin yerel ekosisteme katkısını artırdı.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Kâhta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, etkinliğin sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada organizasyonun geçen yıla göre daha yoğun ilgi gördüğünü belirterek emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti. Hallaç, "On gün boyunca 68 yazarımızı, 75 yayınevimizi ve 31 satış noktamızı hemşerilerimizle buluşturduk. Düzenlediğimiz onlarca söyleşi ve imza etkinliğiyle edebiyatın, kültürün ve bilginin ilçemizde daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunduk. Yaklaşık 70 bin ziyaretçimizi ağırladığımız etkinliğimizde 40 bin civarında kitap satışı gerçekleştirilmesi bizleri ayrıca memnun etti" ifadelerini kullandı.

Hallaç, gelecek yıl düzenlenecek 3. Kâhta Kitap Günleri'ni daha kapsamlı bir içerikle gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirterek, Kâhta'yı kültür ve edebiyatın buluşma noktalarından biri haline getirme kararlılıklarını yineledi. Ayrıca Hallaç, "Kitapla büyüyen nesillerin geleceğe daha güçlü adımlarla yürüyeceğine inanıyoruz" diyerek etkinliğin eğitim ve kültür politikalarına katkısına vurgu yaptı.

Belediye yetkilileri, organizasyonun bölgenin kültürel ve sosyal gelişimine olumlu katkı sunduğunu; benzer etkinliklerin ilerleyen yıllarda daha da büyütülerek sürdürüleceğini açıkladı.

KÂHTA 2. KİTAP GÜNLERİ’Nİ 70 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

KÂHTA 2. KİTAP GÜNLERİ’Nİ 70 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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