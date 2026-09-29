Kahta'da 82 yaşındaki hastanın mesanesinden 42 taş çıkarıldı

operasyon ve ameliyat detayları:

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Kahta Devlet Hastanesi'ne şiddetli ağrı ve rahatsızlık şikâyetiyle başvuran 82 yaşındaki hastada yapılan tetkikler, mesanede toplam boyutu yaklaşık 8 santimetreyi bulan çok sayıda taş olduğunu ortaya koydu. Hastanın geçmişinde farklı merkezlerde açık, perkütan ve endoskopik yöntemlerle defalarca taş ameliyatı geçirdiği kaydedildi.

Üroloji ekibi tarafından planlanan açık prostatektomi sırasında, ameliyat ekibi mesanedeki taşları titiz bir çalışma ile tek tek çıkardı. Operasyon sonunda mesaneden toplam 42 parça taş başarıyla çıkarıldı ve işlem komplikasyonsuz tamamlandı.

hastane açıklaması ve ekip:

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, kurum bünyesindeki uzman kadro ve teknik altyapının bölge halkına kaliteli sağlık hizmeti sunmak için önem taşıdığını vurguladı. Akel, "Hastanemizde uzman kadromuz ve teknik altyapımızla bölge halkımıza en kaliteli sağlık hizmetini sunmak için aralıksız çalışıyoruz. Bu tür zorlu ve hassas operasyonların hastanemizde başarıyla uygulanması bizler için gurur vericidir," ifadelerini kullandı.

Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. İsmail Eyüp Dilek ve ekibine, cerrahi süreci destekleyen Dr. İbrahim Sibal, anestezi yönetimini üstlenen Dr. Oğuzhan Deniz ve Dr. Nazlı Deniz ile tüm ameliyat ekibine teşekkür edildi.

hasta takibi ve bilgilendirme:

Başhekim Akel ayrıca, Kahta Devlet Hastanesi'nde uygun hasta seçimiyle hem endoskopik hem de açık prostatektomi cerrahilerinin uygulandığını belirterek, vatandaşlara prostat ve diğer ürolojik şikâyetleri ihmal etmemeleri ve gerekli durumlarda üroloji uzmanına başvurmaları tavsiyesinde bulundu. Operasyonun ardından hasta hızla toparlandı ve taburcu edilerek evine gönderildi.

MESANESİNDEN 42 PARÇA TAŞ ÇIKARILAN HASTA SAĞLIĞINA KAVUŞTU