Kahta'da ilk tarih, kültür ve lezzet festivali ilçeyi canlandırdı

festival açılışı ve programın ilk gününde:

Kahta Kaymakamlığı tarafından ilki düzenlenen Kahta Tarih, Kültür ve Lezzet Festivali, cuma günü Kâhta Öğretmenevi'ndeki açılış töreniyle başladı. Açılışta halk oyunları ve mehteran takımı gösterileri ilgi çekti; daha önce dereceye giren eserlerin bulunduğu fotoğraf sergisi ziyaretçilere sunuldu.

Öğleden sonra Ebu Sadık Parkı'nda çocuklar için sirk ve tiyatro etkinlikleri gerçekleştirildi. Festivalin programı, yerel üreticilere ve esnafa görünürlük sağlamak amacıyla tasarlandı ve katılımcılara yöresel tatları deneyimleme fırsatı sundu.

yöresel lezzetler ve yarışmalar:

Festivalin ikinci gününde düzenlenen bisiklet turunun ardından, tarihi Karakuş Tümülüsü'nde coğrafi işaretli yöresel yemek yarışması yapıldı. Yarışmada Kahta mutfağından patlıcanlı ayran çorbası ve sarımsaklı tavuk pilavı hazırlandı ve jüri tarafından tadım değerlendirmesine alındı.

Yedişer kişilik iki grup arasında gerçekleşen yarışmada yemekler tek tek puanlandı; dereceye girenlere altın ödüller verildi. Bu yarışma, geleneksel tariflerin yaşatılması ve genç kuşaklara aktarılması hedefini taşıdı.

protokol konuşmaları ve hedefler:

Etkinliğe AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, ilçenin sosyal hayatına canlılık kazandırmak ve yerel değerleri ön plana çıkarmak için bu tür organizasyonlara önem verdiklerini belirtti.

Vali Abdullah Küçük, festivalin gastronomi mirasının korunmasına dikkat çekerek şunları söyledi: "Burada bizim için önemli olan geçmişten bugüne gelen bu yemek mirasını, damak lezzetini çocuklarımıza ve bundan sonraki kuşaklara doğru aktarabilmek".

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal ise ilçenin sadece bir yerleşim yeri olmadığını vurgulayarak, "Kahta, yalnızca bir ilçenin adı değildir. Nemrut Dağı’ndan Cendere Köprüsü’ne, Arsameia’dan Yeni Kale’ye binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini taşıyan büyük bir mirastır. Düzenlediğimiz bu festivalle temel hedefimiz Kâhta’mızın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri daha geniş kitlelere tanıtmak, yerel üreticilerimize ve esnafımıza destek olmak, turizm potansiyelimizi en üst seviyeye taşımaktır. Tiyatro, spor, lezzet yarışmaları ve konserlerle zenginleşen bu coşkuyu, birlik ve beraberlik içinde çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum", ifadelerini kullandı.

kapanış ve son etkinlikler:

Üç gün süren festival, Kahta Millet Bahçesi'nde düzenlenen doğa yürüyüşü, kamp etkinlikleri ve Adıyaman Harfane gecesiyle sona erdi. Etkinlikler boyunca yerel işletmelerin stantları ziyaretçi yoğunluğu yaşadı ve festivale katılımın ileriki yıllarda artması bekleniyor.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE İLK KEZ DÜZENLENEN KAHTA TARİH, KÜLTÜR VE LEZZET FESTİVALİ, ÜÇ GÜN BOYUNCA GERÇEKLEŞTİRİLEN KÜLTÜR, SANAT, SPOR VE GASTRONOMİ ETKİNLİKLERİYLE RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.