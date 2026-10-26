Dolar 49,7621 +0,15%
Euro 55,6994 +0,05%
Bist 11.059,57 -0,52%
Altın Gram 6.448,67 +0,57%
EUR/USD 1,1189 -0,13%
Brent Petrol 110,18 -1,36%
--°

Kahta'da ilk tarih, kültür ve lezzet festivali ilçeyi canlandırdı

Kahta Kaymakamlığı'nın düzenlediği ilk Tarih, Kültür ve Lezzet Festivali; konserler, halk oyunları, yemek yarışması, bisiklet turu ve doğa etkinlikleriyle ilgi çekti.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 11:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Kahta'da ilk tarih, kültür ve lezzet festivali ilçeyi canlandırdı

festival açılışı ve programın ilk gününde:

Kahta Kaymakamlığı tarafından ilki düzenlenen Kahta Tarih, Kültür ve Lezzet Festivali, cuma günü Kâhta Öğretmenevi'ndeki açılış töreniyle başladı. Açılışta halk oyunları ve mehteran takımı gösterileri ilgi çekti; daha önce dereceye giren eserlerin bulunduğu fotoğraf sergisi ziyaretçilere sunuldu.

Öğleden sonra Ebu Sadık Parkı'nda çocuklar için sirk ve tiyatro etkinlikleri gerçekleştirildi. Festivalin programı, yerel üreticilere ve esnafa görünürlük sağlamak amacıyla tasarlandı ve katılımcılara yöresel tatları deneyimleme fırsatı sundu.

yöresel lezzetler ve yarışmalar:

Festivalin ikinci gününde düzenlenen bisiklet turunun ardından, tarihi Karakuş Tümülüsü'nde coğrafi işaretli yöresel yemek yarışması yapıldı. Yarışmada Kahta mutfağından patlıcanlı ayran çorbası ve sarımsaklı tavuk pilavı hazırlandı ve jüri tarafından tadım değerlendirmesine alındı.

Yedişer kişilik iki grup arasında gerçekleşen yarışmada yemekler tek tek puanlandı; dereceye girenlere altın ödüller verildi. Bu yarışma, geleneksel tariflerin yaşatılması ve genç kuşaklara aktarılması hedefini taşıdı.

protokol konuşmaları ve hedefler:

Etkinliğe AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, ilçenin sosyal hayatına canlılık kazandırmak ve yerel değerleri ön plana çıkarmak için bu tür organizasyonlara önem verdiklerini belirtti.

Vali Abdullah Küçük, festivalin gastronomi mirasının korunmasına dikkat çekerek şunları söyledi: "Burada bizim için önemli olan geçmişten bugüne gelen bu yemek mirasını, damak lezzetini çocuklarımıza ve bundan sonraki kuşaklara doğru aktarabilmek".

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal ise ilçenin sadece bir yerleşim yeri olmadığını vurgulayarak, "Kahta, yalnızca bir ilçenin adı değildir. Nemrut Dağı’ndan Cendere Köprüsü’ne, Arsameia’dan Yeni Kale’ye binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini taşıyan büyük bir mirastır. Düzenlediğimiz bu festivalle temel hedefimiz Kâhta’mızın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri daha geniş kitlelere tanıtmak, yerel üreticilerimize ve esnafımıza destek olmak, turizm potansiyelimizi en üst seviyeye taşımaktır. Tiyatro, spor, lezzet yarışmaları ve konserlerle zenginleşen bu coşkuyu, birlik ve beraberlik içinde çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum", ifadelerini kullandı.

kapanış ve son etkinlikler:

Üç gün süren festival, Kahta Millet Bahçesi'nde düzenlenen doğa yürüyüşü, kamp etkinlikleri ve Adıyaman Harfane gecesiyle sona erdi. Etkinlikler boyunca yerel işletmelerin stantları ziyaretçi yoğunluğu yaşadı ve festivale katılımın ileriki yıllarda artması bekleniyor.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE İLK KEZ DÜZENLENEN KAHTA TARİH, KÜLTÜR VE LEZZET FESTİVALİ, ÜÇ GÜN...

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE İLK KEZ DÜZENLENEN KAHTA TARİH, KÜLTÜR VE LEZZET FESTİVALİ, ÜÇ GÜN BOYUNCA GERÇEKLEŞTİRİLEN KÜLTÜR, SANAT, SPOR VE GASTRONOMİ ETKİNLİKLERİYLE RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Taşköprü'de Derbederler Hamamı kitaplarla buluşacak
images

Aydınfest ertelendi: gençlik festivali etkinlikleri ileri bir tarihe alındı
images

Cumhuriyet'in 103. yılına sanatla saygı: 103 sanatçı 103 eserle Antalya'da
images

Avlu'da kültür şöleni: Balıkesir kitap fuarı 10 günde 216 bin kişiyi ağırladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Veterinerlikte yeni dönem: iletişim ve halk sağlığı ön planda

Taşköprü'de Derbederler Hamamı kitaplarla buluşacak

Düzce'de yoğun denetim sonucu bin 762 sürücüye ceza

Okuyan, düşünen ve değer katan nesiller için Kitap Kurdu Türkiye lansmanı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Çocuk sağlığı için uluslararası bilim buluşması: İstanbul Science Summit 2026