Kahta'da köy yatırımları sahada değerlendirildi

Kahta'da köy yatırımlarının sahada denetimi

Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Bağbaşı ve Gökçe köylerinde devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Bağbaşı köyünde yürütülen çalışmalar:

Bağbaşı Köyü'nde AFAD koordinasyonunda yürütülen içme suyu temini ve enerji nakil hattı çalışmaları ile yapımı devam eden su deposu ve cami inşaatı sahaları yerinde incelendi. Kaymakam Soysal yetkililerden projelerin ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

Gökçe köyünde KÖYDES kapsamındaki yenileme çalışmaları:

Gökçe Köyü'nde KÖYDES kapsamında sürdürülen içme suyu hattı yenileme çalışmaları denetlendi ve proje sorumlularından son durum raporu alındı.

Ziyaretler sırasında köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Soysal, talep ve ihtiyaçları dinleyerek ilgili kurum müdürlerine gerekli talimatları verdi. Soysal, yatırımların köylerin altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını karşılama ve vatandaşların yaşam kalitesini artırma amaçları doğrultusunda yakından takip edildiğini belirtti.

KAHTA'DA KÖY YATIRIMLARI YERİNDE İNCELENDİ