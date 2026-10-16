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Kaja Kallas: Starlink'in boşluğu Avrupa için kısa vadede doldurulamıyor

Kaja Kallas, Starlink'in Ukrayna için hayati olduğunu, Avrupa'nın kısa vadede eşdeğer bir kabiliyeti bulunmadığını ve kışta desteğin şart olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 12:38

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EDİTÖR: Merve Çelik

Kaja Kallas: Starlink'in boşluğu Avrupa için kısa vadede doldurulamıyor

Kaja Kallas'ın brüksel değerlendirmesi

Avrupa Birliği'nin dış politika şefi Kaja Kallas, AB Liderler Zirvesi ikinci gün toplantıları öncesinde basın mensuplarına konuştu. Zirvede Ukrayna'nın durumu günün ana gündemi olarak ele alındı; Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Brüksel'de bulunuyor.

Ukrayna'nın kışı ve savunma ihtiyacı:

Kallas, mevcut tablonun ciddi olduğunu vurgulayarak Ukrayna'nın kışı atlatmasına yardımcı olunması gerektiğini söyledi. Hava savunmasına ihtiyaç duyulduğunı açıkça ifade eden Kallas, Rusya'nın savaşın durdurulması veya ateşkes için herhangi bir işaret göstermediğini belirtti. Bu nedenle Ukraynalıların hayatta kalmalarına ve ülkelerini savunmalarına destek vermenin zorunlu olduğunu aktardı.

Starlink'in rolü ve Avrupa'nın kapasite açığı:

Soru üzerine Kallas, Starlink hizmetinin Ukrayna için gerçekten gerekli olduğunu, ne yazık ki Avrupa'nın kısa vadede Starlink'in yerini alacak bir kabiliyete sahip olmadığını söyledı. Avrupa'nın bu tür kritik kabiliyetlere ihtiyacı olduğuna işaret eden Kallas, ihtiyaç duyulan teknolojik ve savunma çözümlerini belirlemenin ardından bunları hayata geçirmenin öncelik olduğunu ekledi.

Yaptırımlar, finansman ve dondurulmuş varlıklar:

Kallas, Pazartesi günü yaptırım listelerine bin 600 yeni kişi ve kuruluş eklediklerini hatırlattı ve Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için yeni bir yaptırım paketinin hazırlandığını söyledi. Ukrayna'yı önümüzdeki yıl finanse edecek kaynakların nereden bulunacağı sorusuna Kallas, dondurulmuş Rus varlıklarının tartışma konusu olduğunu; Rusya savaş tazminatı ödemediği sürece bu varlıkların iadesi konusunda anlaşma bulunduğunu, ancak Ukrayna'nın paraya acilen ihtiyaç duyduğunu belirterek, ülkeler arası risk paylaşımı ve dayanışma mekanizmaları üzerinde çalışılması gerektiğini ifade etti.

Kallas ayrıca Amerikalı ortakları Rusya'ya yönelik baskıyı artırmaya ikna etmeye çalıştıklarını söyledi. Bu çabanın hem mevcut savaşı sona erdirmeyi hem de Rusya'nın yeni saldırılar başlatmasının önlenmesini hedeflediğini vurguladı. Avrupa'nın güvenlik kaygılarını içeren bir liste hazırlandığını ve bu listeyi Rusya'ya sunmaları gerektiğini belirtti.

Avrupa Savunma Ajansı'nın tespiti ve adımlar:

Avrupa Savunma Ajansı'nın eksik kalan ve tamamlanması gereken kritik kabiliyetleri tespit ettiğini söyleyen Kallas, şimdi esas meselenin bu tespitleri hızlıca hayata geçirmek olduğunu belirtti. Bu adımların mümkün olan en kısa sürede atılması gerektiğini vurguladı ve Avrupa'nın savunma ve hazırlık kapasitesinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Konuşmasında, hem yaptırımların sıkılaştırılması hem de Ukrayna'ya doğrudan ve dolaylı destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini yineleyen Kallas, zirvede bu konuların ayrıntılı olarak ele alınacağını ifade etti.

AVRUPA BİRLİĞİ&#039;NİN DIŞ POLİTİKA ŞEFİ KAJA KALLAS, &quot;STARLİNK, UKRAYNA İÇİN GERÇEKTEN GEREKLİ. NE...

AVRUPA BİRLİĞİ'NİN DIŞ POLİTİKA ŞEFİ KAJA KALLAS, "STARLİNK, UKRAYNA İÇİN GERÇEKTEN GEREKLİ. NE YAZIK Kİ AVRUPA'NIN KISA VADEDE STARLİNK'İN YERİNİ ALACAK BİR KABİLİYETİ YOK" DEDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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