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Kalayın dumanı tüten mesleği sürüyor: Ali Karakaranfil 70 yıldır ocağın başında

Tokat'ın Zile ilçesinde 10 yaşında çırak olarak başladığı kalaycılığı 70 yıldır sürdüren 80 yaşındaki Ali Karakaranfil, mesleğini ocağında yaşatıyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 10:11

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 10:17

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kalayın dumanı tüten mesleği sürüyor: Ali Karakaranfil 70 yıldır ocağın başında

Kalayın dumanı tüten mesleği sürüyor: Ali Karakaranfil 70 yıldır ocağın başında

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Ali Karakaranfil, daha 10 yaşındayken çırak olarak adım attığı kalaycılık mesleğini 70 yıldır sürdürüyor. İlçedeki mütevazı dükkânında bakır kapları ateşte ısıtıp geleneksel yöntemlerle kalaylayan usta, yükselen alevlerin ve dumanın arasında günlerini ocağının başında geçiriyor.

Mesleğe başlangıç ve askerlik yılları:

Karakaranfil, on yıl süren çıraklık döneminin ardından ustalığa geçtiğini anlatıyor. Askerlik yaptığı sırada Kara Harp Okulu'nda da kalaycılık yaptığını, burada albay ve binbaşıların kendisine kalmasını teklif ettiğini ancak teklifi kabul etmeyip memleketine dönerek "baba ocağımda mesleğimi sürdürdüm" dediğini aktarıyor.

Günümüzde kalaycılığın durumu:

Usta, mesleğin geçmişte daha rağbet gördüğünü vurgulayarak "Kalaycılık artık öldü denecek durumda" ifadesini kullanıyor. Karakaranfil, bakır kapların sağlıklı olduğunu, salça yapılabileceğini ve et kızartılabileceğini belirtiyor ve geleneksel üretim yöntemlerini sürdürmeye kararlı olduğunu söylüyor.

Zile'deki küçük dükkânında geçen yıllar, hem bireysel bir emek hikâyesi hem de el sanatlarının toplumsal ilgi kaybıyla karşı karşıya kaldığını gösteren bir tablo sunuyor. Yükselen modernliğe rağmen Karakaranfil, ocağının başında mesleğini yaşatmaya devam ediyor.

TOKAT’IN ZİLE İLÇESİNDE 10 YAŞINDA ÇIRAK OLARAK BAŞLADIĞI KALAYCILIĞI 70 YILDIR SÜRDÜREN 80...

TOKAT’IN ZİLE İLÇESİNDE 10 YAŞINDA ÇIRAK OLARAK BAŞLADIĞI KALAYCILIĞI 70 YILDIR SÜRDÜREN 80 YAŞINDAKİ ALİ KARAKARANFİL, İLERLEYEN YAŞINA RAĞMEN MESLEĞİNİ YAŞATMAYA DEVAM EDİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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