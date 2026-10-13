Kaldırımda drift sırasında yürüyen öğrencilere çarpan sürücü 28 yıl hapse mahkûm edildi

Olayın gelişimi:

Olay, 14 Nisan 2026 tarihinde Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, sürücü Muhammed Mustafa Can yönetimindeki 21 ES 141 plakalı Tofaş Şahin marka araçla drift yaptığı sırada kaldırımda yürüyen öğrenciler Muhammed Ali Kalkan (17) ve Ali Çınar Üstü (10) isimli çocuklara çarptı. Kazada her iki öğrenci önce Ergani Devlet Hastanesine, ardından Diyarbakır'a sevk edildi.

Ağır yaralanan öğrenci Muhammed Ali Kalkan, olaydan üç gün sonra hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı öğrenci Ali Çınar Üstü'nün tedavisine ise devam edildi.

Mahkeme süreci ve karar:

Olayın ardından gözaltına alınan Muhammed Mustafa Can, Ergani Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Yapılan savunmaların ve duruşma sürecinin ardından mahkeme, sanığa toplam 28 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası verdi.

Kararda suç dağılımı şöyle belirtildi: sanık hakkında ölüme sebebiyet verme suçundan 25 yıl hapis, diğer öğrenciye yönelik kastla yaralama suçundan ise 2 yıl 16 ay 25 gün hapis cezası verildi. Mahkeme kararının ardından süreç ve olası istinaf yolları duruşma tutanaklarında kayda geçirildi.

OLAY (ARŞİV)